5 ott 2020 19:04

“DOPO LE IENE SI SONO SCATENATI GLI HATERS, HO DOVUTO CAMBIARE CASA DUE VOLTE CASA PER ESTORSIONE” - LA VERITÀ DI SCARCELLA A “NON È L’ARENA”: “VACCHI? HO SEMPRE AVUTO LA DECENZA DI NON PARLARE DI LUI, MA EVIDENTEMENTE È ARRIVATO NELLA SPIAGGA IN CUI DEVE ANDARE ALLE IENE A PARLARE DI ME PER AVERE VISIBILITÀ7. PERCHÉ NON MI DAI L’AUTORIZZAZIONE PER RACCONTARE…?” - VIDEO