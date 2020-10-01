“DOPO LE IENE SI SONO SCATENATI GLI HATERS, HO DOVUTO CAMBIARE CASA DUE VOLTE CASA PER ESTORSIONE” - LA VERITÀ DI SCARCELLA A “NON È L’ARENA”: “VACCHI? HO SEMPRE AVUTO LA DECENZA DI NON PARLARE DI LUI, MA EVIDENTEMENTE È ARRIVATO NELLA SPIAGGA IN CUI DEVE ANDARE ALLE IENE A PARLARE DI ME PER AVERE VISIBILITÀ7. PERCHÉ NON MI DAI L’AUTORIZZAZIONE PER RACCONTARE…?” - VIDEO-
"MONTE" DEI PEGNI – MPS HA DATO IL VIA LIBERA AL PIANO HYDRA, CIOÈ LO SCORPORO DI 8,1 MILIARDI DI EURO DI CREDITI DETERIORATI, CHE ORA SI CIUCCERÀ AMCO (CIOÈ IL TESORO) - IL TUTTO È FUNZIONALE ALLA PRIVATIZZAZIONE, SE MAI CI SARÀ: NON CI SONO COMPRATORI E IL GOVERNO STA PER CHIEDERE UN’ULTERIORE PROROGA ALLA COMMISSIONE UE. I GRILLINI SPINGONO PER LA NAZIONALIZZAZIONE PER USARE IL "MONTE" COME “BANCOMAT”, COMA FACEVA UN TEMPO IL PD
IL CONTAGIO NON VA ADAGIO (ALLA CASA BIANCA) – A QUATTRO GIORNI DALL’ANNUNCIO DELLA POSITIVITÀ DI TRUMP ANCHE KALEIGH MCENANY, LA PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, HA CONTRATTO IL COVID 19 - MA NON È LA SOLA: ALCUNI AGENTI DEL SECRET SERVICE CHE HANNO ACCOMPAGNATO IL TYCOON NEGLI ULTIMI GIORNI SONO POSITIVI: UNA NOTIZIA CHE FA INCAZZARE DOPO LA BUFFONATA DEL GIRO IN AUTO DEL PUZZONE DAVANTI L’OSPEDALE… - VIDEO
“SONO STATO MINACCIATO DAI MIEI GIOCATORI. REGALO IL BRESCIA” – CELLINO CHOC: “IN 30 ANNI NEL MONDO DEL CALCIO NON MI ERA MAI SUCCESSA UNA COSA SIMILE. GENTE CHE VOLEVA ESSERE CEDUTA ALTRIMENTI SAREBBE ANDATA IN DEPRESSIONE. NON HANNO NEANCHE UN BRICIOLO D’EDUCAZIONE. HO CINQUE TELEFONI E SONO TUTTI SPENTI PERCHÉ CHIAMANO ME QUANDO CI SONO I DIRETTORI SPORTIVI?”
CAFONALINO DEI “SEGRETI DEL MARE” – PIERO ANGELA A 91 ANNI È ANCORA BELLO ARZILLO E INCANTA LA PLATEA DEI MERCATI TRAIANEI CON UNO SHOW DEDICATO ALLE MERAVIGLIE DEGLI OCEANI - ALLA TERRAZZA SUI FORI C’ERANO LUIGI ABETE, MARCO TARDELLI E MYRTA MERLINO, LUISA TODINI E TIBERIO TIMPERI – CON IL DIVULGATORE SUL PALCO C’ERA ANCHE IL FOTOGRAFO ALBERTO LUCA RECCHI, IL PREZZEMOLINO STRABIOLI E LE NOTE JAZZ DI DANILO REA
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
UNA PANDEMIA DA INCUBO – IL COVID 19 HA AVUTO UN IMPATTO SULLA QUALITÀ DEL SONNO: PIÙ DELLA METÀ DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI HELSINKI HA AVUTO INCUBI LEGATI ALLA PANDEMIA – C’È CHI SOGNA DI ABBRACCIARE UNA PERSONA, DI TROVARSI BLOCCATO NELLA FOLLA O DI PARTECIPARE A UNA FESTA E CONTRARRE IL VIRUS – MA I BRUTTI SOGNI POSSONO AIUTARE A…