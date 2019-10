“DOPO PAMELA PRATI C’È TAYLOR MEGA” - GIOVANNI CIACCI DICE LA SUA SULLE PRESUNTE RELAZIONI LESBO DELL’INFLUENCER, CONTRO L’INFLUENCER A “VITE DA COPERTINA”: “È COME CRISTIANO MALGIOGLIO: VERITÀ ZERO. SPARANO DELLE GRAN CAZZATE E DICONO LE COSE PER FARSI PUBBLICITÀ”

Niccolò Maggesi per www.novella2000.it

giovanni ciacci.

Giovanni Ciacci dice la sua sul caso Taylor Mega a Vite da Copertina: “Per me c’è lei dopo Pamela Prati, e come Cristiano Malgioglio verità zero”.

taylor mega

Ci sarà un motivo se uno dei segmenti del nuovo Vite da Copertina condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci s’intitola #Naparolabuonapertutti. Lo stylist più famoso della TV vi dispensa i suoi taglienti pareri con ironia sardonica e ficcanti frecciatine. Talvolta però qualcosa gli sfugge anche nel corso della trasmissione tradizionale, dove senza troppi scrupoli esprime i propri giudizi su showgirl e starlet. L’ultima a cadere sotto le grinfie dell’esperto di stile è stata Taylor Mega, sulla quale Giovanni Ciacci non ha potuto fare a meno di astenersi dal dire la sua.

giovanni ciacci cristiano malgioglio bacio tra giorgia caldarulo e taylor mega taylor mega erica piamonte taylor mega 1 taylor mega lato b gf16

Nella puntata del programma di Tv8 andata in onda ieri si parlava proprio del gossip messo in circolo nelle settimane scorse sulla vita privata dell’ex Isola dei Famosi. Taylor Mega ha davvero una storia d’amore con l’ex di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo? E, prima di lei, ha avuto seriamente un’amicizia piuttosto intima con Erica Piamonte, ex del Grande Fratello 16? Insomma, anche Giovanni Ciacci ha cercato di orientarsi in questo stuolo di “ex”, passando in rassegna verità presunta e chiacchierati pettegolezzi. Il risultato? Un’analisi delle sue: perfida e senza mezzi termini!

taylor mega incontra erica piamonte a live taylor mega e urbano cairo giovanni ciacci giovanni ciacci giovanni ciacci lesbo trio taylor mega IL BACIO LESBO DI TAYLOR MEGA ALLA SUA NUOVA COMPAGNA erica piamonte 1 taylor mega incontra erica piamonte a live 4 taylor mega e giorgia caldarulo a live 2 taylor mega incontra erica piamonte a live 1 taylor mega e giorgia caldarulo a live taylor mega incontra erica piamonte a live 3 taylor mega e giorgia caldarulo a live 1 taylor mega incontra erica piamonte a live 2 erica piamonte in ascensore tra taylor mega e giorgia caldarulo a live 2 erica piamonte in ascensore tra taylor mega e giorgia caldarulo a live 1 erica piamonte in ascensore tra taylor mega e giorgia caldarulo a live erica piamonte taylor mega 1 erica piamonte GIOVANNI CIACCI E IL SUO LIBRO LA CONTESSA