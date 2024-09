“DOPO SANREMO LE CASE DISCOGRAFICHE MI FECERO SENTIRE UNA FALLITA" - PARLA TOSCA, ALL’ANAGRAFE TIZIANA TOSCA DONATI: "NEL 1997, L'ANNO DOPO LA VITTORIA CON RON, MI RIPORTARONO A SANREMO E SCELSERO UNA CANZONE 'FESTIVALIERA'. IO VOLEVO PORTARE UN BRANO SU UNA RAGAZZA DI STRADA MA MI DISSERO 'CI VUOLE UNA CANZONE POP'. NON EBBI LA FORZA DI DIRE NO E ARRIVAI DECIMA. E SE NON CONQUISTI UN POSTO AL SOLE TI FANNO CREDERE CHE SEI FALLITO. LÌ HO PRESO LE DISTANZE. HO ROTTO IL CONTRATTO" - GLI INIZI CON ARBORE E LE SORELLE MELONI IN BICICLETTA ALLA GARBATELLA: "LÌ ERA DIFFICILE ANCHE SOGNARE. HO PERSO TANTI AMICI PER DROGA”

Maria Volpe per il “Corriere della Sera” - Estratti

tosca Tiziana Tosca Donati

La ribelle. Non lo diresti, con quegli occhi dolci, il volto aggraziato, la voce suadente. Invece Tosca, cantautrice raffinata, è una mente libera. Fuori dalle regole. Che più di tutto ama la musica. E che all’apice della popolarità, vincitrice di Sanremo, mandò tutto all’aria.

Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati: ricordi d’infanzia?

«Sono nata alla Garbatella e lì vivi in mezzo a tutti. Ricordo tanti bambini, anche le sorelle Meloni: Giorgia e Arianna, piccole, in bicicletta. Non voglio fare la retorica della periferia romana, ma era difficile anche sognare. Ho perso tanti amici per droga. Io mi sono salvata perché la vita mi piaceva proprio. E sentivo che il mio progetto di vita era diverso dal solito disegno di essere moglie e mamma».

E alla fine ha vinto la musica.

«Sì, ho fatto un’audizione in un locale, dove andava sempre Renzo Arbore. Ho cantato “La donna cannone” e lui mi disse “mi piaci”. Cominciai a lavorare come vocalist con lui».

Facciamo un salto temporale e arriviamo al 1996, anno in cui lei vince il Festival di

Sanremo, con Ron, con il brano «Vorrei incontrarti tra cent’anni».

«Un bellissimo ricordo: cento sbornie tutte insieme. Una vittoria del tutto inaspettata. Ricordo che il lunedì, io e Rosalino arrivammo a Sanremo. Decidemmo di andare al cinema a vedere Babe il maialino . Eravamo gli outsider. Siamo andati a mangiare in un ristorante defilato. Ron è defilato, elegante, dolce, diverso dall’ambiente. E io ero impreparata a tutto il baraccone».

Perché outsider?

«Stavo lavorando a un mio disco d’autore. Ma tutti si aspettavano da me che vincessi. Ho provato grande gioia e me la sono goduta la vittoria, altroché. Ma la gioia è durata pochi mesi, poi basta: non puoi permetterti di cadere e sperimentare. L’anno dopo infatti mi riportarono a Sanremo e scelsero una canzone “festivaliera”. Io volevo portare un brano su una ragazza di strada, ma mi dissero no, “ci vuole una canzone pop”. Una vocina mi diceva di non farlo, ma non ho avuto la forza di dire no. Fu un’esperienza molto dolorosa, mi resi conto che non ero io. Nacque la mia crisi».

Una crisi piuttosto importante.

«Eh sì, se non conquisti un posto al sole (Tosca arrivò decima al Festival del ‘97, ndr ) la discografia ti ammazza e ti fa credere che sei fallito. Provai una sensazione terribile, ci sono stata malissimo. E lì ho preso le distanze. Ho rotto il contratto discografico. Sentivo che non era la mia strada, non era quello che volevo».

Un suo grande amore artistico è stato Gabriella Ferri.

«Faceva uno spettacolo al Bagaglino con Pingitore. Poi ha mollato, non stava bene, e loro cercavano una artista che potesse “sostituirla”. Sapevano del mio amore per la musica romana e Pingitore mi prese per quella stagione. Il mio battesimo avvenne davanti a lei, una personalità forte. Era in prima fila, io avevo 22 anni, ero terrorizzata. Quando ho finito di cantare, lei è salita sul palco e mi ha abbracciato. Da lì c’è stato un rapporto e tanta stima a distanza che non si sono mai interrotti».

E da lì la sua passione per la canzone popolare romana.

«Sì, grazie a Gabriella. Ma se fossi rimasta in quel sistema di mercato, non avrei mai potuto dedicarmi alla musica popolare romana perché ti dicono che è una perdita di tempo».

Lei contesta proprio tanto il sistema.

«Non mi piace che sia tutto considerato un prodotto. Oggi si parla solo di streaming e visualizzazioni. Quando nelle interviste leggo “il mio pezzo per l’estate” , mi viene in mente il bikini... Ma che è? Una collezione di Zara o un disco?”»

Ha 57 anni, una situazione sentimentale stabile, un lavoro appagante: è felice?

«Sono in stato di grazia.Vorrei regalare a tutti i giovani artisti questa libertà, dare a tutti il coraggio di partecipare ad altri campionati. E dire alle ragazze che investire sul corpo è molto pericoloso, si investe su un bene deperibile. Il talento e il fascino, invece, aumentano sempre».

