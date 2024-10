15 ott 2024 18:32

“DOPO I SUCCESSI DEL 2023, MI SONO SENTITO NEL FANGO" - LE CONFESSIONI DI TANANAI: "MI SONO FERMATO PER RITROVARE ME STESSO, PARLAVO SEMPRE DI ME. ERA COME SE FOSSI AL CENTRO DELL’UNIVERSO. UN PO’ TI DEVI SENTIRE COSÌ PER SALIRE SU UN PALCO, MA SE ESAGERI NON È FARE L’AMORE, MA MASTURBAZIONE” - QUELLO DI TANANAI E' L'ENNESIMO CASO DI UN CANTANTE CHE, DOPO IL GRANDE SUCCESSO, VA IN CRISI - CHI PER DEPRESSIONE, CHI PER CRISI D'ANSIA, SONO ANDATI IN DIFFICOLTA' ANCHE SANGIOVANNI, MR RAIN, GHALI, ANGELINA MANGO, ALESSANRA AMOROSO E BLANCO...