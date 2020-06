“DOVE SONO I SOLDI? DITE LA VERITA’. GLI ITALIANI STANNO MORENDO, E’ UNA VERGOGNA” – UN TONITRUANTE GIANFRANCO VISSANI A "STASERA ITALIA" DEMOLISCE IL RENZIANO GENNARO MIGLIORE: "BASTA STUPIDAGGINI, NON CAPITE NIENTE" – LA REPLICA: “VA BEH, TANTO LA CONOSCIAMO LA POSIZIONE POLITICA RECENTEMENTE ASSUNTA DA VISSANI” – LO CHEF RIBATTE: 'STI TEATRINI BISOGNA FINIRLI. A SETTEMBRE, OTTOBRE, CI RITROVIAMO TUTTI A ROMA” – VIDEO

Vissani uccide un politico nato già morto. “Dove sono questi soldi che arrivano continuamente in Italia...non vediamo niente noi, dite la verità agli italiani che stanno morendo. È una vergogna quella che state facendo”.#staseraitalia pic.twitter.com/j9idnJh1JV — Umberto Molini ?? (@molumbe) June 28, 2020

Uno scontro senza precedenti tra Gianfranco Vissani e Gennaro Migliore durante Stasera Italia, il programma di Rete Quattro in onda domenica 29 giugno e condotto da Veronica Gentili. "Tanto parlano di numeri e non ci capiscono niente - ha esordito lo chef toscano, interpellato per testimoniare la difficoltà dei ristoratori dopo l'emergenza coronavirus -.

Dove sono questi soldi che arrivano continuamente in Italia? Per prendere 10mila euro bisogna passare per l’ufficio delle entrate, che ti dice: 'Mi devi dare dei soldi'. Ma come? Hai capito come funziona o fate i giochetti la carta vince e la carta perde. Noi non vediamo niente, inutile dire stupidaggini, dite la verità, è una vergogna".

Immediata la replica del deputato di Italia Viva che, non sapendo cos'altro aggiungere, ha attaccato sul personale Vissani: "Va beh, tanto la conosciamo la posizione politica recentemente assunta da Vissani". Una frase, questa, che ha scaldato ancora di più gli animi: "Il Governo sta guardando e sta facendo morire l'Italia, 'sti teatrini bisogna finirli. Ma quali 100 miliardi, 400 miliardi… bisogna andare sul serio. A settembre, ottobre, ci ritroviamo tutti a Roma, la gente sta morendo non ci sono scuse". Uno scontro accesissimo che ha obbligato la stessa Gentili a riportare l'ordine: "Cerchiamo di rimanere tutti quanti calmi nei toni e nei contenuti". Ma forse era troppo tardi.

