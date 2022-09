“DOVREI ANDARE DALL’ANALISTA” – MARIA DE FILIPPI SBROCCA A “TU SI QUE VALES” CON UN CONCORRENTE CHE RACCONTA CHE NON GLI FREGA NIENTE DI MOSTRARE I SUOI QUADRI IN TV: “PARACULO. DOVRESTI DIRE CHE SEI QUI PERCHÉ VUOI ESSERE IN TELEVISIONE. CI FAI SEMBRARE CHE SIAMO QUI A PERDERE TEMPO”. MA DOPO LO SFOGO SI PENTE: “HO UN CARATTERE STUPIDO, DOVREI CONTENERLO, MI VIENE DA SCAGLIARMI COSÌ…” - VIDEO

VIDEO: MARIA DE FILIPPI SBROCCA CON UN CONCORRENTE A "TU SI QUE VALES"

Da www.corriere.it

Ira e pentimento nell’giro di un minuto. Lo show di Maria De Filippi va in onda all’interno di Tu si que vales, il programma di Canale 5 che sabato sera è stato il più visto della tv. Maria De Filippi se l’è presa con Salvatore, concorrente-artista che realizza quadri digitalizzati e allegorici. Un’esibizione che ha lasciato pochi strascichi, perché nessuno dei giudici è rimasto particolarmente colpito dalla sua performance.

Di fronte a tanta e diffusa perplessità, Salvatore ha detto che in realtà non gli importava di mostrare i suoi dipinti in tv. Ma ciò che gli stava a cuore era un incontro fatto proprio a Tu si que vales, quello con Chiara, una ragazza della redazione. «Vi dico una cosa – ha spiegato —, tutta questa situazione la dedico a Chiara, la ragazza della redazione che mi ha seguito. Ho capito che il mio cammino fatto fin qui era per dare un messaggio a Chiara».

Parole che non sono piaciute a Maria De Filippi: «Non mi è piaciuta la storia dei messaggi a Chiara, trovo questa storia fuori luogo e finta. Se tu vieni da Civitavecchia con i tuoi quadri e fingi che non ti interessi che le tue opere vengano viste in tv, ci fai sembrare che siamo qui a perdere tempo. Se tu avessi detto: “Mi interessa che i miei quadri vadano in tv”, sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stato più onesto. Quando mi dici che vieni per dare un messaggio a Chiara, significa che mi cade tutto, perché usi le persone, dovresti dire che sei qui perché vuoi essere in televisione».

Rabbia e pentimento in un istante. Perché subito dopo Maria De Filippi si è pentita del suo sfogo: «Ti chiedo scusa delle parole che ho usato, ho un carattere stupido, dovrei contenerlo, mi viene da scagliarmi così e dovrei andare dall’analista per questo».

