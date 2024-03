“DUNE È UNO DEI MIGLIOR FILM FANTASCIENTIFICI CHE ABBIA MAI VISTO” – LA PELLICOLA CHE HA SBANCATO IL BOTTEGHINO INCASSA I COMPLIMENTI DI STEVEN SPIELBERG, CHE SI SPERTICA IN LODI PER IL REGISTA DENIS VILLENEUVE: “CI SONO REGISTI CHE SONO COSTRUTTORI DI MONDI COME KUBRICK, FELLINI, BURTON. CREDO CHE VILLENEUVE SIA UNO DI LORO. LA SCENA IN CUI PAUL ATREIDES CAVALCA PER LA PRIMA VOLTA UN VERME È…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Davide Cantire per www.movieplayer.it

steven spielberg

Dopo aver conquistato il box-office diventato il maggior incasso del 2024 finora, Dune - Parte Due ha incassato anche i complimenti di Steven Spielberg, che lo ha già definito uno dei migliori film fantascientifici che abbia mai visto.

Intervistando lo stesso Denis Villeneuve nell'ultimo episodio del podcast "Director's Cut" della DGA, Spielberg gli ha confessato: "Hai fatto uno dei film di fantascienza più brillanti che abbia mai visto".

[…]

dune denis villeneuve

"È un onore per me sedermi qui e parlare con te", ha dichiarato Spielberg. "Lasciatemi iniziare dicendo che ci sono registi che sono costruttori di mondi. Non è una lista lunga e sappiamo chi sono molti di loro. A partire da [Georges] Méliès e Disney e Kubrick, George Lucas. Ray Harryhausen lo includo in questa lista. Fellini ha costruito i suoi mondi. Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continua, ma non è poi così lunga, e credo profondamente e ardentemente che tu sia uno dei suoi nuovi membri".

dune parte due 4

Villeneuve si è detto sbalordito per aver ricevuto un tale complimento da uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Spielberg ha quindi definito la scena di Dune: Parte Due in cui Paul Atreides cavalca per la prima volta un sandworm come un "notevole trionfo".

"Questa è una storia che ama il deserto, ma per un film che ama il deserto c'è un tale desiderio di acqua in questo film", ha continuato Spielberg. "Nonostante tutta la sabbia che c'è in questo film, in realtà si parla di acqua. Le acque sacre che desiderano prati verdi e l'acqua blu della vita. Il deserto è stato filmato in modo da assomigliare a un oceano, a un mare. I sandworm sono come serpenti marini. E la scena del surf sui vermi è una delle cose più belle che abbia mai visto. In assoluto! Ma hai fatto sembrare il deserto un liquido".

DUNE PARTE DUE

[…] Villeneuve ha ribadito: "Se ritorneremo, dovrà essere davvero rilevante. Se mai realizzerò Messia di Dune sarà perché saremo consapevoli del fatto che sarà meglio di Dune: Parte Due. Altrimenti non lo farò".

dune di denis villeneuve DENIS VILLENEUVE dune denis villeneuve

timothee chalamet in dune parte due 1 dune parte due 1 dune parte due 2 timothee chalamet e zendaya in dune parte due florence pughe dune parte 2 timothee chalamet e austin butler in dune parte due timothee chalamet e zendaya in dune parte due timothee chalamet in dune parte due steven spielberg timothee chalamet in dune parte due 2 steven spielberg foto di bacco (2)