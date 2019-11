“ECCOCI QUI RIUNITI, COESI E PRONTI” – VIDEO: L’IMPERDIBILE IMITAZIONE DI GIUSEPPE CONTE BY NERI MARCORÈ, CON IL PREMIER CHE SEMBRA PIÙ VERO DEL VERO – IL PREMIER/AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ALLE PRESE CON LE FELPE SGOCCIOLANTI DAL BALCONE DI SALVINI E NON SI ACCORGE CHE C’È ZINGARETTI – POI PROMETTE AGLI ITALIANI CHE…

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

Pochette a tre punte, ciuffo, parole impastate, il premier annuncia solenne: «Eccoci qui riuniti, coesi e pronti» e Neri Marcorè che imita Giuseppe Conte sembra più vero del vero, almeno finché non precisa che «l' assemblea di prima convocazione che doveva tenersi il giorno 35 ottobre 2021 a Uacadocu è andata deserta».

La spassosa parodia, che ha debuttato su Rai 3 agli Stati generali di Serena Dandini, già spopola sui social, con il capo del governo-amministratore di condominio alle prese con «la marescialla Meloni che vuole sia messo a verbale che è una donna, madre e cristiana», con «il capitano Salvini» che provoca sgocciolamenti stendendo in balcone le sue cento felpe, che segna assente il condomino Zingaretti («Ah c' è? Non l' avevo visto») e come l' arrotino promette agli italiani: «Se la vostra cucina a gas fa fumo noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gas».

