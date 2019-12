“EDWIGE È UNA PERSONA MERAVIGLIOSA, SE CI RIPENSO MI COMMUOVO” - LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO DALLA BALIVO PARLA DELLA SUA STORIA CON LA FENECH, DURATA 17 ANNI: “È STATA MOLTO IMPORTANTE, È UNA BELLISSIMA PERSONA” - LA CONDUTTRICE: “COME UN MATRIMONIO?” E LUI… – QUANDO ANDÒ DA BIAGIO AGNES PER FARLA LAVORARE IN RAI E SOTTRARLA ALLE “DOCCE” – VIDEO

LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO SI COMMUOVE PARLANDO DI EDWIGE FENECH – VIENI DA ME

montezemolo fenech

1 – ARCHEO-FELTRI! QUANDO LA FENECH ERA LA PRINCIPESSA SUL PISELLO: IL DIETRO LE QUINTE DEL VARIETÀ RAI “CARNEVALE” DEL 1988

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/archeo-feltri-quando-fenech-era-principessa-pisello-dietro-220587.htm

luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 4

2 – LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO: “CON EDWIGE FENECH PER 17 ANNI, AFFRONTAMMO LE CRITICHE PIÙ FEROCI”

Stefania Rocco per www.fanpage.it

edwige fenech carnevale

Verso la fine degli anni 80, a 40 anni non ancora compiuti, il manager Luca Cordero di Montezemolo incontrò la diva della sexy commedia all’italiana, Edwige Fenech, e ne rimase stregato. Lo ha raccontato a Caterina Balivo che lo ha ospitato a “Vieni da me”. Quel legame durato 17 anni conserva il potere di commuovere Montezemolo. “Diciassette anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona. La conobbi quando aveva 38-39 anni” ha dichiarato ricordando quel periodo segnato dal grande amore vissuto pubblicamente nonostante le critiche feroci che quella storia costò a entrambi.

luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 1'

Edwige Fenech accusata di essere raccomandata

edwige fenech

“Una raccomandata”: così Edwige fu bollata all’inizio della sua relazione con Montezemolo. La accusavano di essere riuscita ad arrivare in tv solo in virtù dell’intercessione dell’uomo potente del quale si era innamorata. “Quante gelosie, quante invidie” ricorda il manager “Quando conduceva Domenica in entrava nella casa di tutti. Ricordo i maligni: Ah, è lì perché è la compagna di Montezemolo. E intanto tentavano di screditare me perché doveva per forza essere poco serio un manager che stava con un’attrice”.

edwige fenech

EDWIGE FENECH E MONTEZEMOLO

Nemmeno per la Fenech fu facile far fronte a quelle voci insistenti. “Facevo grandi ascolti, ma ogni settimana uscivano sul mio conto critiche feroci: ‘Non sa fare niente, è imposta e raccomandata da Montezemolo” aveva raccontato in passato.

Tutte le donne di Luca Cordero di Montezemolo

luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 5 edwige fenech

La diva Edwige Fenech non è l’unica donna nota della quale Luca Cordero di Montezemolo si sia innamorato. Il primo matrimonio risale al 1975 quando il manager che discenderebbe dai Savoia sposò la regista Sandra Monteleoni, madre del suo primogenito, Matteo. Quelle nozze furono annullate pochi anni dopo dalla Sacra Rota e l’imprenditore si legò alla giornalista Barbara Parodi Delfino, madre di sua figlia Clementina. Un altro legame lunghissimo è stato quello vissuto con Ludovica Andreoni dalla quale ha avuto altri tre figli. Sposati dal 2000, i due si sono separati nel 2018. Da quel momento in poi, Cordero di Montezemolo non ha avuto altre relazioni note.

luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 6 andrea occhipinti edwige fenech edwige fenech edoardo bennato carnevale Edwige Fenech PIERINO EDWIGE FENECH gianni boncompagni edwige fenech luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 9 luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 3 luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 2 edwige fenech 1 edwige fenech 11 edwige fenech 10 edwige fenech 2 edwige fenech 4 edwige fenech 12 edwige fenech 3 edwige fenech 8 edwige fenech 5 edwige fenech 6 edwige fenech 7 edwige fenech 9 luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 11 luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 8 luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 1 luca cordero di montezemolo si commuove parlando della sua storia con edwige fenech 7