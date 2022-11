7 nov 2022 19:50

“A ELON SO' SPIDERMAN” - ECCO I PRIMI EFFETTI DELLA "SPUNTA BLU" A PAGAMENTO SU TWITTER: UN UTENTE SI È SPACCIATO PER TOBY MAGUIRE, L'ATTORE FAMOSO PER AVER INTERPRETATO SPIDER-MAN NELLA TRILOGIA DI SAM RAIMI E HA "ANNUNCIATO" IL QUARTO FILM DELL'UOMO RAGNO - A RIVELARE L'INGANNO È STATO LO STESSO UTENTE CHE HA IMPERSONATO L'ATTORE, DICENDO DI AVERLO FATTO COME "ESPERIMENTO": "LASCIARE CHE QUALCUNO SIA CONSIDERATO VERIFICATO SENZA VERIFICARE LA SUA IDENTITÀ DIVENTERÀ UN PROBLEMA…"