IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA SU EMILIO FEDE

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/buon-compleanno-emilio-fede_68002.shtml

1 - STRISCIA LA NOTIZIA, COLPO DI GRAZIA AD EMILIO FEDE: "ANCHE SE TI HANNO ARRESTATO…", UN FUORIONDA DA BRIVIDI

Da www.liberoquotidiano.it

EMILIO FEDE

"Buon compleanno Emilio Fede". A Striscia la notizia celebrano lo storico ex direttore del Tg4 proprio nel giorno del clamoroso arresto per "evasione" ai domiciliari. Per anni, il giornalista è stato nel mirino di Antonio Ricci per i suoi raptus fuori onda con i poveri redattori e inviati, e Michelle Hunziker e Gerry Scotti ripropongono un pazzesco "best of" dei suoi insulti e imprecazioni quando pensava di non essere ripreso. Ma vogliamo scherzare? Basta! M'inc***, cazzotti in bocca poi vado in galera", sbottava il direttore con i sottoposti". Oggi, a 89 anni dopo una serie di disgrazie personali e professionali, ultima la notizia sconcertante arrivata da Napoli, non si può che ridere amaro. Quelli erano giorni...

2 - #BRAVIMABASTA

Luca Bottura per “la Repubblica”

Di Emilio Fede si può e si deve pensare ogni nefandezza. Non è vero che il suo Tg4 fosse uno spettacolo di cabaret: era il viatico alla definitiva trasformazione dei canali Mediaset in cinghia di trasmissione del consenso prima, di un modello culturale poi, del sovranismo rancoroso che, finita l'era aurea pre-Tangentopoli, ha incattivito una parte decisiva del Paese: craxista prima, berlusconiana poi e ora turbosovranista. Quella che ha campato per anni sulle spalle degli italiani più fessi (i buonisti) e ora si lamenta che è finito il salmone anche per loro. In piazza. Facendo il saluto romano.

Però. Però, ma davvero? Ma davvero cinque agenti per bloccare un vecchietto che mangia la pizza? Ma davvero il reprobo esibito che manco Priebke? E soprattutto: ma davvero per le cene eleganti, per quell'indecoroso meretricio intellettuale e fisico, per l'oscenità non tanto morale (chi ha i soldi per farsi Pornhub dal vivo, giusto che se li spenda) ma pervasiva, tumorale, fotografia del Ventennio berlusconiano e delle macerie che ha provocato, l'unico a pagare è quello che reggeva la candela, mentre il mandante si appresta a tornare al Governo? Mi sorprendo a doverlo dire: temo che il problema sia, davvero, stavolta, ben altro.

