Maurizio Costanzo per “la Stampa”

Ieri, per l'ultima volta, Nicoletta Orsomando, come ha fatto per quarant' anni, ci ha dato la buonanotte. Aveva 92 anni e la malattia che l'ha portata via è stata molto breve. Ho detto ci ha detto buonanotte per l'ultima volta in quanto per anni Nicoletta, storica annunciatrice dalla televisione, ci ha dato la buona notte, il buon proseguimento di serata, il buon divertimento, il buongiorno. Nicoletta era veramente una parente mediatica. Quando compì 90 anni le sue colleghe di sempre da Maria Giovanna Elmi a Mariolina Cannuli a Rosanna Vaudetti, le fecero una gran festa con brindisi e champagne.

Io ebbi il piacere di festeggiare più sobriamente davanti alle telecamere questo anniversario e provai a fare a Nicoletta qualche domanda sulla sua carriera. Mi resi conto però che era sciocco chiederle cosa ricordava chi aveva fatto l'annunciatrice Rai per quarant' anni. Ricordava tutto, dalle cose allegre a quelle tristi ma quel che mi colpì è che, malgrado avesse lasciato, per limiti di età, l'impegno Rai era pronta, truccata, elegante come se fosse rimasta per sempre davanti a una telecamera.

L'occasione della morte di Nicoletta Orsomando, nel ricordare la funzione e "l'amicizia" che queste ragazze hanno stabilito con milioni di telespettatori, mi ha fatto dire ancora una volta : perché la Rai, ad un certo momento, ha deciso di cancellare le "Signorine buonasera"?. Lo stesso è accaduto anche a Canale 5. Una brava annunciatrice, discreta e gentile, vale una parte di canone, è un filo che lega il telespettatore all'emittente. Fu Fulvia Colombo la prima ad aprire la programmazione Rai ed è giustamente rimasta sempre il volto Rai.

Ma c'è di più: Annamaria Gambineri, Maria Giovanna Elmi, Gabriella Farinon e tutte le altre, senza saperlo sono state le fidanzate di milioni di italiani. Era facile, col vantaggio della luce bassa, dell'intimità del proprio appartamento, di immaginare che Nicoletta Orsomando, fatto l'annuncio, ti sorridesse con un ammiccamento. Ricordo che, anni fa, un importante settimanale dedicato alle donne "Grazia" pubblicò un'intervista a Mariolina Cannuli, il cui titolo era: "Quando dice buona notte, guardate vostro marito".

Certamente, chi legge fra i più giovani non ricorderà Nicoletta Orsomando ma altre lettori e lettrici sorrideranno al pensiero di quel sorriso sobrio e intenso che illuminava il viso di Nicoletta. Quel sorriso, cara Nicoletta ovunque tu sia, ci terrà compagnia per sempre. Di una cosa sono comunque certo: già adesso Nicoletta Orsomando è stata scritturata come annunciatrice della Televisione Altrove che noi non possiamo vedere ma lei e molti altri sì.