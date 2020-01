“ERO AL SUPERMERCATO E SONO DOVUTA SCAPPARE…” – LA CONFESSIONE DI IRENE FORNACIARI A “VIENI DA ME”: “NEL 2012 HO PARTECIPATO A SANREMO CON UN BRANO CHE PARLAVA DEGLI ATTACCHI DI PANICO, DI CUI HO SOFFERTO” - “AVEVO LA SENSAZIONE DI MORIRE. POSSONO BLOCCARE LA TUA VITA. MI È CAPITATO ANCHE DI DOVER…” – VIDEO

Emiliana Costa per www.leggo.it

irene fornaciari a vieni da me 2

Irene Fornaciari, il dolore segreto a Vieni da me: «Ero al supermercato e sono dovuta scappare...». Caterina Balivo commossa. Oggi, la cantante, figlia di Zucchero, è stata ospite nel salotto di Rai1. Irene Fornaciari si è raccontata a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. Poi ha parlato di un momento particolarmente doloro della sua vita.

irene fornaciari a vieni da me 5

Ecco le sue parole: «Nel 2012 ho partecipato a Sanremo con il brano Grande mistero. La canzone parla degli attacchi di panico, di cui ho sofferto. Avevo la sensazione di morire. Gli attacchi di panico possono bloccare la tua vita. Mi è capitato di lasciare il carrello e scappare dal supermercato. O anche in dover fermarmi con la macchina, tutta sudata». E conclude: «Se ne esce parlandone e affidandosi a professionisti. Io sono ancora seguita da una psicoterapeuta e mi trovo benissimo».

