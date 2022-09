COME DAGO-RIVELATO IL DIFENSORE DEL BOLOGNA KEVIN BONIFAZI È IN MARCATURA STRETTA SULLA BOMBASTICA SCIO’-GIRL MARIA DEL MAR… - FOTO+VIDEO

Sembra il travestito Divine, icona dei film ancora di John Waters, la trans Elenoire Ferruzzi ora al GF Vip: dopo i post contro Sonia Bruganelli, ha confessato che avrebbe dormito volentieri con Antonino Spinalbese, ex di Belen che sembrava poco contento della cosa. Poi Ferruzzi ha confessato che le sue unghie lunghissime sono vere e che si é sottoposta a un intervento di vaginoplastica durato tredici ore.

Come si sa, Adriana Volpe non ha mai legato con Sonia Bruganelli che anche quest’ anno al GF Vip è opinionista mentre la prima ha rifiutato di entrare nella casa come concorrente. Ieri sera ha messo like a tweet su Sonia: “Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta GIULIA SALEMI”. “

Ginevra Lamborghini da tre anni non parla con la sorella “cantante” Elettra che l’ha addirittura bloccata sui social. Dice di non sapere il perché di questo astio. C’è però chi dice che si sia stato di mezzo un uomo…

Tocco e ritocco per Can Yaman. Da giorni l’attore turco si è ritrovato al centro di una vera e propria polemica. Sul web sono apparse alcune immagini che fanno sembrare che il divo abbia deciso di sottoporsi a un intervento estetico . Tutti a confrontare le foto: sembra proprio che Yaman si sia rifatto il naso…

É già una star del web: è il ragno che si è messo a camminare sui fiori raccolti, come voluto dalla Regina Elisabetta , nei suoi giardini. Elisabetta II amava la natura e l’ultimo bouquet che l’ha accompagnata a rivedere l’amato consorte Filippo arriva proprio dalle piante floreali dei giardini della regina.

Fabrizio Corona scopre di essere stato bannato da Instagram in diretta a Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. Come rileva Fabiano Minacci, l’ex re dei paparazzi reagisce in modo colorito:” “Veramente? Mi hanno bannato ancora? Non dite cavolate. Sul serio è successo ancora? Ho 68 messaggi su Whatsapp. Dice ‘è stata effettuata la disconnessione’. Non ci posso credere’. Hey avete provato ad accedere? Sì avevo pubblicato la roba di Totti che mi chiedeva di accettare i suoi messaggi. No ragazzi non è possibile”.

Carolina Marconi, nel cast del Grande Fratello Vip, ha rassicurato tutti via Instagram riguardo le sue condizioni di salute: “Ieri ho sentito l'oncologo e fortunatamente è tutto ok. La TAC perfetta così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi hanno sentito fino al nono piano.”

Un fotografo, amico di una nota psicologa, dice di essere in possesso di foto hot di una donna dello spettacolo oggi più che mai agli onori (e oneri) della cronaca. Le foto risalgono a quando lei aveva vent’anni. Il tipo un tempo ha venduto a riviste pornografiche gli scatti di un’attrice molto nota di cui la di lei madre firmò la liberatoria visto che la figlia non era maggiorenne. Aiutino: bagnomaria…

Il difensore del Bologna, Kevin Bonifazi e Maria del Mar sono la nuova coppia che fa molto parlare. Pere che la “bombastica” attrice, modella e showgirl spagnola abbia rubato il cuore del giovane calciatore italiano, ex del Torino e dell’Udinese. Lui è uno dei più bei della serie A e fa strage di cuori.

In questi giorni tornano alla luce tornano alla luce alcune dichiarazioni che Thomas, fratello di Megan Markle, con la quale non ha più nessun rapporto, pronunciò al Grande Fratello australiano. Mise in guardia il principe Harry dai pericoli che stava correndo: “Nel 2018 avvertii Harry dicendogli che mia sorella lo avrebbe rovinato”. Manco il mago Otelma…

