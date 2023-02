Estratto dell'articolo di Candida Morvillo per corriere.it

[…]

Qual è la differenza tra un bigamo e una bigama?

«Negli anni ’80, la bigama non sarebbe stata credibile, oggi sì».

Lei si è mai trovata in stato di «bigamia», ovvero con lui che aveva un’altra o lei che aveva due uomini?

«Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale».

Adesso, sta uscendo con Flavio Briatore, come scrivono i settimanali rosa?

«Siamo usciti un po’ di volte con altri amici».

Da soli mai?

«Non me lo ricordo».

Se la mette così, mi sta dicendo che ha davvero una storia con Briatore.

«L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro».

Siete entrambi o molto amati o addirittura odiati. Sareste la coppia dell’anno.

«Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole; ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così; e ho detrattori che detraggono inutilmente tipo che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto “cacciata a calci da Mediaset” e, invece, come vedete, sono a Mediaset».

[…] La notte dorme?

«Nooo. Prendo delle goccine naturali, mi addormento, poi alle due mi sveglio, ripeto le battute. Mi riaddormento. Mi risveglio alle quattro, ripasso i movimenti di scena […] Poi, alle sei e mezzo mi alzo, faccio ginnastica e mi riprendo». […]

«Mezz’ora o 45 minuti col personal trainer. […]».

