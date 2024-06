24 giu 2024 12:46

“ESPRESSO” AVVELENATO – L’EDITORE DELL’“ESPRESSO”, IL COMMERCIANTE DI CARBURANTI DONATO AMMATURO, HA DECISO DI NON DARE ASSISTENZA LEGALE NÉ MANLEVA ALL’EX DIRETTORE, LIRIO ABBATE, CITATO IN GIUDIZIO PER DIFFAMAZIONE DA GUIDO CROSETTO, PER UN ARTICOLO SULLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL MINISTRO DELLA DIFESA PUBBLICATO QUANDO GUIDAVA IL SETTIMANALE – ABBATE: “È UN PRECEDENTE CHE FA RIFLETTERE SUL NUOVO CORSO DEL SETTIMANALE. SE QUESTO GESTO VUOLE PUNIRE IL DIRETTORE CHE HA SCELTO DI PUBBLICARE UN’INCHIESTA SU FDI…”