“ESPRESSO” DI TRAVERSO – L’EDITORE DEL SETTIMANALE, IL PETROLIERE DONATO AMMATURO, PRECISA DI “NON AVERE AVUTO IL PIACERE DI CONOSCERE L’EX DIRETTORE, LIRIO ABBATE”. E SPIEGA PERCHÉ NON SARÀ GARANTITA ASSISTENZA LEGALE E MANLEVA AL GIORNALISTA, QUERELATO DAL MINISTRO GUIDO CROSETTO: “ABBATE HA PROMOSSO UNA CAUSA ALL’ESPRESSO E IL PROCEDIMENTO IN CORSO LO RENDE PARTE PROCESSUALE IN CONTRADDITTORIO GIUDIZIALE” – MA ABBATE, DIFESO DALLA FNSI, NON CI STA: “È UN MESSAGGIO VERSO CHI VORRÀ DI NUOVO PUBBLICARE IN FUTURO UN'INCHIESTA SU FRATELLI D'ITALIA…”

In relazione alle notizie pubblicate da un sito internet e alle conseguenti dichiarazioni del Presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani, l’Editore precisa di non avere - mai - avuto il piacere di conoscere l’ex direttore Abbate che risulta essere un ottimo professionista e persona di stimata reputazione e standing e che la vicenda oggetto di commento risale ad epoca antecedente all’attuale gestione.

Risulta invece che Lirio Abbate abbia promosso una causa nei confronti de l’Espresso in epoca già antecedente all’ingresso del nuovo editore. Il procedimento attualmente in corso, lo rende giuridicamente parte processuale in contraddittorio giudiziale.

Donato Ammaturo

Carlo Tecce, giornalista attualmente in forza all’Espresso, sta usufruendo della manleva e del supporto legale per lo stesso procedimento, proprio in ossequio al sacrosanto principio di solidarietà tra Editore e giornalisti nel caso in cui il diritto di informazione fosse minato da azioni legali.

L’Espresso conferma che proseguirà nella sua linea di informazione di inchiesta e di denuncia, senza parzialità con un approccio bipartisan di sentinella di una informazione corretta ed indipendente.

L'ESPRESSO NEGA LA TUTELA LEGALE ALL'EX DIRETTORE LIRIO ABBATE

Estratto dell’articolo di Giulia D'Aleo per “la Repubblica”

Non solo un attacco ad personam, ma anche un pericoloso precedente per l'informazione. L'editore dell'Espresso Donato Ammaturo […] ha deciso di non garantire assistenza legale e manleva all'ex direttore Lirio Abbate, citato in giudizio per diffamazione a mezzo stampa dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

L'articolo contestato, risalente al 2022, dava conto delle attività professionali del ministro e della sua funzione di lobbista per l'industria bellica. Ma se l'autore del pezzo, il giornalista Carlo Tecce, verrà tutelato dal settimanale, l'ex direttore dovrà, invece, costituirsi nel processo a spese proprie. Una mossa senza precedenti, che appare come «un messaggio verso chi vorrà di nuovo pubblicare in futuro un'inchiesta su Fratelli d'Italia», sostiene Abbate.

[…] In una nota, l'editore replica di «non avere mai avuto il piacere di conoscere» Abbate e si appella al fatto che la vicenda «risale ad epoca antecedente all'attuale gestione». Ma «se tutti gli editori facessero come Ammaturo - continua la segretaria Fnsi - nessun direttore potrebbe più dormire sonni tranquilli».

