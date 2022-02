LO SBROCCO DI SABRINA FERILLI

Maria Volpe per il “Corriere della Sera”

Già ribattezzato il «Sabrina Ferilli Gate», potrebbe essere l'unico neo di una conduzione esemplare. Amadeus, giustamente, è osannato da tutti: in questa perfezione assoluta, evviva l'imperfezione. Sabrina Ferilli sabato sera alla finale, in vari momenti, è apparsa infastidita perché Amadeus le parlava sopra, si dimenticava quasi che lei fosse in scena. Tutti smentiscono che ci sia stata tensione.

Pure quel fuorionda catturato dietro le quinte, dove l'attrice romana dice «pezzo di m...», giurano tutti fosse rivolto a un cavo elettrico. Amadeus ieri ha confermato di adorare Sabrina, lei ha postato su Instagram «Ti voglio bene Amadeus». Ovvio nessuno ha voglia di polemizzare, né il condottiero che si sta godendo un successo stratosferico, né l'attrice che detesta i battibecchi. Del resto lei era passata indenne al Festival con Baudo, famoso per le vallette mute, figuriamoci se si fa impressionare da qualche battuta tolta da Amadeus.

Detto ciò, fa una certa impressione rivedere i video della serata finale: Ferilli si intrattiene a fare due chiacchiere con Iva Zanicchi e il conduttore la riprende; Sabrina esce con il suo bel cartoncino in mano, per presentare Emma, ma resta lì impalata mentre Amadeus presenta la cantante. Durante il suo non-monologo, seduta sugli scalini, per ben tre volte Amadeus cerca di «salutarla», ma lei ribatte «non ho finito».

Poco prima di annunciare i premi speciali, Ama la chiama sul palco, si sente la famosa parolaccia, Amadeus si affaccia dietro le quinte: «Ci sei? »; e lei: «Nun ce sto». Gran finale: Amadeus legge la lunga classifica e Sabrina è sempre lì muta al suo fianco. Lui cerca di prenderle la mano, lei rifiuta. Questi i fatti, in fila, visti in tv. Giusto che non ci siano stati strascichi. Amadeus è un uomo generoso e umile. E deve restare così per i prossimi Festival.

