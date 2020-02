Giovanni Terzi per “Libero Quotidiano”

La vita, sin da bambina, l' ha firmata nella sua più aspra durezza; cresciuta con la mamma e la sorella ha presto imparato come sia complicato stare al mondo e quanto ci si debba impegnare per resistere alle fatiche ed alle prove della vita. Katia Ricciarelli è uno dei più importanti soprano della storia della lirica; l' ho raggiunta telefonicamente dopo qualche giorno di attesa dovuto ad un piccolo malanno di stagione, una leggera bronchite. «Il mal di gola per una cantante è ancor più invalidante che per qualsiasi altra persona", esordisce così Katia Ricciarelli.

Lei ha avuto una infanzia difficile?

«Credo che di questo se ne sia parlato in continuazione e forse anche io sono stanca di ripetere sempre le stesse cose».

Il carattere di Katia Ricciarelli è forte e determinato e quando parla il suo racconto è reale, autentico e non fa sconti a nessuno.

Mi parli della figura di suo padre. Le è mancato?

«Come fa a mancarmi qualcosa o qualcuno che io non ho mai visto e che non ha fatto parte minimamente della mia vita. Mia madre faceva anche da padre e ha supportato la nostra famiglia in modo meraviglioso. È stato grazie a mia madre che non ho sentito l' assenza di mio papà».

Mai? Nemmeno in qualche momento particolare della sua vita?

Katia sorride. «Guardi una volta sì e sa quando?».

Mi dica, alla festa dei diciotto anni?

«Assolutamente no. Una volta litigai con una bambina ed eravamo alle elementari; mi arrabbiai e ci fu una colluttazione».

Era manesca?

«Mi faccia terminare. Venne il papà di questa bambina e mi mollò un ceffone forte, in quel momento capii che un padre mi sarebbe stato comodo ma ...».

"Ma" cosa?

«Ma arrivò mia mamma che ne diede uno al padre della bambina; lei capisce quando dico che mia madre è stata anche un padre per me».

Capisco benissimo. Lei andò in fabbrica a lavorare da giovane?

«A tredici anni iniziai a lavorare in fabbrica, ho sempre pensato di dover diventare subito il capofamiglia, mi sentivo molto protettiva nei confronti di mia mamma. Mio papà se ne andò via con una "mascalzonata" ed io volevo essere quella che sosteneva le economie della casa».

Quella che lei chiama "mascalzonata" di suo papà, ha poi influito nel suo rapporto con gli uomini?

«Non lo so. Certo io ho sempre pensato di dovermela cavare da sola, di essere autonoma economicamente. Credo che i calzoni però in casa li debbano portare gli uomini non le donne. Da una parte sono protettiva (ed ho sempre trovato uomini da proteggere) dall' altra sono molto femminile».

Lei adesso è sola?

«Diciamo che vivo da sola e ne sono felice. È difficile convivere e questo l' ho capito man mano che la vita passava».

Perché dice questo?

«Io ho i miei orari e le mie abitudini; anzi ho i miei "non orari". A volte mi sveglio alle 5 e alle 11 mangio una pasta in bianco. Alle 17 faccio la cena e alle 21 sono a letto. Ma a volte cambia tutto ed è difficilissimo farlo capire alla persona che ti sta accanto. Dovrei trovare un amico più che un amore».

La sua storia con Carreras?

«Una bellissima storia d' amore, lavoravano assieme e questo era molto bello. Lui era un farfallone amoroso, era letteralmente perseguitato da quelle che io chiamo fanatiche. Era molto bello e poi il tenore rappresentava qualcosa di speciale nell' immaginario di molte fan».

Lei ha ancora rapporti con Carreras?

«Siamo rimasti ottimo amici ed è stato un ricordo bello della mia vita».

E con Pippo Baudo?

«Siamo stati insieme diciotto anni ed è stato l' unico matrimonio. Un amore vero che poi si è concluso con tanto dolore. Oggi il nostro rapporto si è recuperato e siamo diventati amici».

Quando l' ha rincontrato?

«L' estate scorsa all' Arena di Verona per la Traviata, fece un gesto di attenzione nei miei confronti molto affettuoso».

Quale?

«Stavo andando in diretta su Rai 1 e mi disse di stare attenta ad uno scalino pericoloso».

Come è stato il vostro matrimonio?

«Emozionante, non avevamo fatto inviti e ci furono quindicimila persone a Militello».

Baudo amava l' opera?

«Sì, è sempre stato un grande melomane e la passione per la lirica ci univa».

Pensa che Baudo l' abbia mai tradita?

«Penso di no . Io ero molto gelosa e sono certa che sia stato sempre rispettoso del nostro sentimento».

Lei ascolta la musica leggera? Quali cantanti ama?

«Amo le voci graffianti come Zucchero o Cocciante ed anche Renato Zero. Faccio fatica a capire le persone che, magari partendo dalla lirica vogliono fare musica leggera e sono un po' in una terra di mezzo».

Mi faccia qualche esempio?

"Sono grandi cantanti ma non fanno impazzire me, quindi è un giudizio soggettivo; Tiziano Ferro o il Volo sono bravi ma non il mio genere».

Ha mai cantato con qualche artista leggero?

«Albano, che apprezzo per la personalità, Massimo Ranieri e di internazionali Michael Bolton».

Nei momenti difficili della sua vita ha trovato sostegno da colleghi che sono diventati amici?

«Ho sempre avuto amici al di fuori dal lavoro. Anche al Conservatorio, quando studiavo, amavo uscire con gente diversa. Amo fare esperienze e conoscere. Sono curiosa come una scimmia».

Un ricordo bello della sua vita professionale ed umana?

«Professionale, il concorso del 1971 in Rai che ci si è mi apri le porte della mia professione. Umano è certamente il matrimonio con Pippo Baudo».

Quando ha capito di avere un talento, la sua voce?

«A otto anni scappavo tra gli alberi perché pensavo che il dono della voce fosse un difetto. Invece è stata la mia salvezza».

Ultimamente Fabio Testi, nel Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato di avere avuto una relazione con lei. È vero?

«Ho trovato questa uscita inelegante e villana. Conosco Fabio Testi e siamo delle stesse zone ma non c' è mai stata alcuna relazione tra noi».

Katia Ricciarelli si ferma e aggiunge: «E anche se ci fosse stata non ricordo nulla il che, non depone a favore dell' uomo».

