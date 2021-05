9 mag 2021 14:12

“ALLA FACCIA DI MERLO, NON È MAI STATO FACILE MUOVERSI SEGUENDO LA CRITICA CINEMATOGRAFICA” - MARCO GIUSTI: “DA GOFFREDO FOFI A GIANNI RONDOLINO A PAOLO BERTETTO, HANNO DEFINITO ‘ORRIBILE’ FILM FONDAMENTALI DELLA STORIA DEL CINEMA DEGLI ULTIMI 50 ANNI COME "PERSONA" DI INGMAR BERGMAN O "IL BUONO IL BRUTTO IL CATTIVO" DI SERGIO LEONE. PER IL "SATYRICON" DI FELLINI È IL MASSACRO. MENTRE LUIS BUNUEL VIENE ESALTATO. FACCIO MIA LA SAGGIA DICHIARAZIONE DEL MIO FRATELLO E MAGGIORE TATTI SANGUINETI, "L'IMPORTANTE È AVERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO IL MIO È PAOLO MEREGHETTI. DOVE STA LUI, NON STO IO"