14 giu 2019 18:22

“LA FACCIA DI ZAIA NON LA TROVI IN CALABRIA” – PIETRO SENALDI CHOC A “OMNIBUS”: “SO CHE QUI A ROMA NON SI CAPISCE MA NEL NORD-EST C’È VOGLIA DI AUTONOMIA. NON SI PARLA PIÙ DI RAZZA, MA CI SONO I CEPPI NELL’UMANITÀ, E I CEPPI VENETI SONO DIVERSI DA QUELLI ITALIANI. E QUEL CEPPO SI RICONOSCE” – VIDEO