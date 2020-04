Da “Covid Late Night di Saverio Raimondo”

Valentina Nappi, ospite di Saverio Raimondo nel suo Covid Late Night in diretta su YouTube alle 23.00, ieri notte ha lanciato l'allarme: "Se non riaprono gli aeroporti non posso andare all'estero a girare nuovi video" (può essere un argomento convincente per far restare la gente a casa a Pasqua e 25 aprile?); ma rassicura "Ho materiale già pronto per altri due mesi".

La Fase 2 può aspettare. Se la quarantena dovesse durare ancora a lungo, Valentina Nappi ha pronti per l'uscita online "due scene BBC, un anale con Johnny Sins e un threesome con Cherie DeVille". E annuncia: "Prossimamente girerò un video dove non vi dico cosa farò, sarà una sorpresa, ma vi anticipo che durante l'atto dirò tutti i nomi dei responsabili dei tagli alla sanità degli ultimi anni".

Sulla gestione politica di questa crisi, sempre ai microfoni di Saverio Raimondo, Valenti Nappi dichiara "Non mi sento di giudicare le scelte dei politici in questi momenti. Ma di due cose possiamo sicuramente lamentarci: dei tagli alla sanità degli ultimi 30 anni, e di come è stata gestita l'emergenza dalla Regione Lombardia. Per indignarsi di queste cose non serve essere esperti, basta essere cittadini".

Alla domanda di Saverio Raimondo su come passa la sua quarantena, Valentina Nappi racconta "sto sempre in pigiama e senza mutande. Non metto un paio di mutande dal 13 marzo, da quando sono rientrata dagli Stati Uniti. Durante il giorno faccio selfie, dirette e scopo con il mio ragazzo."

Ultimo assembramento? "Un'orgia con Rocco Siffredi a Milano. Molto prima che diventasse zona rossa".

Oltre al suo ragazzo, Valentina Nappi sta passando la quarantena con tutti i suoi animali: "In casa ho un pitone, quindici ratti che dovevano sfamarla ma sono cresciuti troppo, e poi un cane abbandonato, un coniglietto, due serpenti asiatici, un serpente californiano e un topo pigmeo africano". "Sembra il mercato di Wuhan!" ha commentato Saverio Raimondo, "mancano solo il pipistrello e il pangolino!"

Alla domanda del conduttore su che porno guardare durante questa quarantena, Valentina Nappi consiglia "porno vintage come Desire For Men di Carol Connors. Oppure il mio Onlyfans".

