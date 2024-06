8 giu 2024 08:30

“FACEVAMO SESSO ANCHE TRE VOLTE AL GIORNO” – A “STORIE DI DONNE AL BIVIO”, NANCY DELL'OLIO SVELA ALCUNI DETTAGLI HOT DELLA RELAZIONE CON L'EX TECNICO DELLA LAZIO SVEN GORAN ERIKSSON: “C’ERA UNA GRANDE INTESA. SE COSÌ NON FOSSE STATO NON AVREI LASCIATO MIO MARITO. I REGALI? NON MI HA FATTO IL PIÙ IMPORTANTE, UNA CASA TUTTA A MIO NOME. SONO DOVUTA STARE TRE ANNI CON GLI AVVOCATI PER AVERE CIÒ CHE MI SPETTAVA - LA SUA MALATTIA (ERIKSSON HA UN TUMORE AL PANCREAS IN FASE TERMINALE) - "NON CI CREDO CHE HA UN ANNO DI VITA…”