IL “FAKE WEDDING” DI PAMELA PRATI FA INCAZZARE ALDO GRASSO (MA IL ''CORRIERE'' E' STATO IL PRIMO A DARGLI CREDITO!! E SUL SITO C'E' UN ARTICOLO AL GIORNO): “PERCHÉ MEDIASET E RAI HANNO DATO TANTO SPAZIO A QUESTA OPERAZIONE DI CIARPAME, DI DILETTAZIONE PIETOSA? - IL BRODO DI COLTURA È QUELLO: SE NON È MARIA È BARBARA, SE NON È BARBARA È MARIA. PERCHÉ IN NOME DELL'ASCOLTO SI COMMETTONO TANTI DELITTI ESTETICI? PERCHÉ I GIORNALI HANNO FATTO DA CASSA DI RISONANZA? RESA MORALE ALL'UNIVERSO SOTTOCULTURALE…”

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

selvaggia lucarelli vs aldo grasso 6

Il brodo di coltura è sempre quello: se non è Maria è Barbara, se non è Barbara è Maria.

L'evento televisivo più chiacchierato è una bufala, una fake news, il trionfo del trash più squallido: le finte nozze tra Pamela Prati e l' inesistente Mark Caltagirone. Perché Mediaset e Rai (il cosiddetto servizio pubblico) hanno dato così tanto spazio a questa operazione di ciarpame, di dilettazione pietosa?

Perché in nome dell'ascolto si commettono ancora così tanti delitti estetici? Perché i giornali hanno fatta da cassa di risonanza? Una certa Eliana Michelazzo, agente della soubrette sarda, ex corteggiatrice di «Uomini e donne», ha rilasciato un'intervista, già registrata, a «Live-Non è la d'Urso». Nell' intervista si dice quello che tutti già sapevano: non ha mai incontrato di persona Mark Caltagirone (perché non esiste).

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime

Quante ore di trasmissione sono state fatte su questa colossale panzana? Quanti personaggi sono intervenuti a strappare il loro quarto d'ora di visibilità? Una certa Federica Benincà è stata ospite di Eleonora Daniele nel programma mattutino di Rai1 «Storie Italiane». La ragazza ha rivelato che Mark Caltagirone non esiste.

L'ex corteggiatrice di «Uomini e donne» ha detto che per ben due anni ha lavorato con Aicos Management (ovvero la spietata agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo) e non ci sono mai stati problemi fino a quando non è scoppiato il caso Pamela Prati: «La stessa Prati, una sera a cena, mi ha fatto vedere i braccialettini che i figli di Mark le avrebbero regalato, i loro disegni che le dedicavano. Scioccante. Era tutto un bluff».

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

Da tempo non si vedeva in tv un tale clima di resa morale all'universo sottoculturale, una specie di celebrazione della bufala come «liberazione della parola delle donne»: è il vuoto del cuore che si specchia nel vuoto della mente. Poi non lamentiamoci se veniamo governati dalle fake news, se un mondo di creduloni determina il nostro destino politico.