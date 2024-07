“FANPAGE? SE CI SONO STORTURE BISOGNA TIRARLE FUORI” – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, ANDREA RIFFESER MONTI, REPLICA A GIORGIA MELONI, CHE AVEVA BERCIATO DI “METODI DA REGIME” PER L’INCHIESTA SUI FASCISTELLI DELLA “GIOVENTÙ MELONIANA” – SULLA POSSIBILE VENDITA DELL’AGI AL LEGHISTA-MELONIANO ANTONIO ANGELUCCI: “LA FIEG NON FA POLITICA E NON SI IMMISCHIA NELLE VENDITE…”

FIEG, FANPAGE? 'SE CI SONO STORTURE BISOGNA TIRARLE FUORI'

andrea riffeser monti

(ANSA) - "Sono per la libertà di espressione e se ci sono storture bisogna tirarle fuori": il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti, a margine della conferenza stampa 'Upa24/Evoluzione' a Milano, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d'Italia.

Quindi ben vengano inchieste così? "Sì - ha replicato -. Non so nei particolari come sia avvenuta" ma "i giovani non hanno rispetto del prossimo, per loro è un gioco ma non mi preoccuperei tanto, sono poche persone. Bisogna informarli di più".

Per quanto riguarda la crisi della pubblicità nell'editoria, secondo Riffeser Monti "il fatto che il governo non interviene fortemente sull'anonimato e sulle notizie false e distorte, fa sì che ci sia distorsione del mercato perché la gente fa click sui video falsi - ha concluso - e la pubblicità si butta anche sulle notizie fake, cosa che non è deontologicamente corretta".

FIEG, AGI-ANGELUCCI? NON CI IMMISCHIAMO E NON FACCIAMO POLITICA

antonio angelucci 2 ricevimento quirinale 2 giugno 2024 foto lapresse

(ANSA) - "La Fieg non fa politica e non si immischia nelle vendite delle partecipazioni. In questa men che meno". Il presidente della Fieg, la Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, a margine della conferenza stampa 'Upa24/Evoluzione' a Milano, ha risposto così ai cronisti che gli hanno chiesto della possibile vendita di Agi all'editore e deputato Antonio Angelucci. "L'importante è che si faccia del giornalismo sano, corretto e rispettoso - ha aggiunto -. Chiediamo che non ci sia accanimento stabile su una persona perché una persona non può sbagliare dieci volte su dieci".

FIEG, 'LAVORIAMO PER FAR TORNARE PUBBLICITÀ LEGALE SUI GIORNALI

andrea riffeser monti foto di bacco (3)

(ANSA) - "Credo che si possa lavorare per ritornare alla pubblicità legale. Tenteremo. È talmente assurda la situazione con aste che vanno deserte. Nessuno sa più niente". Così il presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) Andrea Riffeser Monti a margine della conferenza stampa 'Upa24/Evoluzione' a Milano, dopo lo stop deciso dal governo alla pubblicità legale sui giornali. "Faremo una relazione molto precisa in cui dimostreremo che questa norma va a detrimento della trasparenza degli appalti che è molto importante" ha aggiunto.

gioventu meloniana - vignetta di vukic lettera di giorgia meloni ai leader di fdi dopo inchiesta di fanpage