“FARABUTTO, HA FATTO IL POLITICANTE ED ESCE IN MANIERA IGNOBILE DA NAPOLI” - SUPER SCAZZO TRA MASTELLA E DE MAGISTRIS A “NON È L’ARENA”. IL SINDACO DI BENEVENTO CHIAMA

GILETTI E RICORDA LA CARRIERA POLITICA DI GIGGINO: “IL 99% DELLE SUE INCHIESTE SONO FINITE IN VACCA E HANNO DIMOSTRATO LA SUA INCAPACITÀ DI INVESTIGARE IN MANIERA CORRETTA” E L’EX PM FA LA VITTIMA: “MI HA FERMATO LA POLITICA”. A QUEL PUNTO CLEMENTE SI INCAZZA E… - VIDEO

luigi de magistris vs clemente mastella a non e' l'arena 2

Mastella-de Magistris, scontro in tv da Giletti. L’ex ministro: «Sei un farabutto». E il sindaco: «Bugiardo»

F.N. per www.corriere.it

Botta e risposta a suon di insulti tra Clemente Mastella e Luigi de Magistris che si sono affrontati sui risvolti giudiziari dell’inchiesta «Why Not» - inchiesta che vide l’ex pm indagare sull’allora Guardasigilli - durante il programma “Non è l’Arena”, condotto da Massimo Giletti e con ospite Luca Palamara, in onda su La7.

CLEMENTE MASTELLA

Dalle prime schermaglie si è passati allo scontro quando il sindaco di Benevento è intervenuto in collegamento telefonico per rispondere al suo collega di Napoli. «Ho ascoltato le farneticanti enunciazioni di de Magistris - ha esordito Mastella - voglio ricordare che il 99% delle sue inchieste sono finite in vacca, sono abortite in maniera incredibile. E hanno dimostrato la sua incapacità di investigare in maniera corretta. Io sono stato perseguito dal “de Magistris fan club”».

«Sono stato fermato dalla politica»

luigi de magistris

Incalzato dall’ex Guardasigilli, mentre Giletti tenta di ricondurre tutto a un confronto quantomeno corretto, de Magistris rincara la dose sull’antagonista televisivo: «Lei è il peggior ministro della storia della Repubblica - afferma l’ex pm - ha commesso insieme ad altri attentato alla Costituzione. Ero considerato uno dei migliori magistrati italiani per i risultati delle indagini che seguivo e poi mi sono imbattuto in Mastella e altri politicanti italiani. E tutti sono sanno perché sono stato fermato».

Accuse interminabili

Ma mentre de Magistris è nel pieno del suo intervento, irrompe di nuovo Mastella. E da qui è solo un continuo scambio di accuse: «Farabutto, lei ha fatto il politicante ed esce in maniera ignobile da Napoli», dice l’ex ministro. E il sindaco di Napoli: «Bugiardo, lei è un bugiardo storico. Ed è in malafede». La lite prosegue fino a quando Giletti non decide, giustamente, che sia il caso di finirla. Rimandando il tutto a un confronto in una prossima trasmissione di «Non è l’Arena».

Mastella in risposta alle affermazioni di De Magistris

LUIGI DE MAGISTRIS SAN GENNARO

Comunicato stampa

“Nella trasmissione “Non è l’Arena”, andata in onda ieri, Luigi De Magistris, oltre ad essersi cimentato nelle consuete farneticazioni, che lo vedrebbero al centro di un complotto dei poteri forti, ha raccontato, come al solito, il falso, circa l’esito del processo penale, in cui è stato coinvolto, con l’accusa di abuso d’ufficio in mio danno, per aver violato la norma della legge Boato. Egli ha sottolineato che la Corte d’Appello penale di Roma lo ha prosciolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

luigi de magistris vs clemente mastella a non e' l'arena

Peccato che abbia omesso di ricordare il seguito della sua vicenda giudiziaria. La Cassazione ha travolto e annullato quella sentenza di proscioglimento, affinché si celebrasse un nuovo giudizio a carico del De Magistris, ritenendo completamente errata la sentenza di assoluzione pronunciata a suo favore. Poiché, tuttavia, altro particolare che De Magistris omette costantemente di dire, egli non ha rinunciato alla prescrizione, beneficiandone in pieno, la Cassazione ha dovuto prendere atto della estinzione del reato, dato il trascorrere del tempo.

CLEMENTE MASTELLA

Pertanto, ha rinviato alla Corte d’Appello civile il procedimento, affinché si celebri un nuovo giudizio ai soli effetti risarcitori. In sostanza, ha fatto rivivere la sentenza di condanna di primo grado. Quindi, la Corte di Appello civile, per il suo giudizio, partirà dalla sentenza di condanna di primo grado. Quanto al resto, sarei curioso di conoscere dal reticente Dott. Palamara i componenti del ‘De Magistris Fan Club‘, di cui parla nel suo libro, che esercitarono, nei miei confronti, una indegna azione investigativa, con esiti umani e politici devastanti”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

luigi de magistris vs clemente mastella a non e' l'arena 1