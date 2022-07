Ivan Rota e il bodyscemo Sor Rotella per Dagospia

LORELLA CUCCARINI PIPPO BAUDO HEATHER PARISI

Chi non ama la più amata dagli italiani? Sappiamo della scarsa simpatia che corre tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Si dice che una dirigente che non ama la seconda abbia proposto alla Parisi un programma che andrebbe contro Amici in cui la Cuccarini è giudice. Contro Maria De Filippi sarebbe un bagno di sangue…

Paola Di Benedetto, ospite dal canale Twitch ‘GrenBaud’ ,ha giocato al ‘lo bombi o lo passi?’. Lo youtuber e tiktoker ha mostrato alla conduttrice le foto di alcuni ragazzi .Paola Di Benedetto ha guardato una di queste foto e ha dato di matto: “Mamma mia rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato tutto. Ah si è capito chiaramente. Si è capito? “ Parlava dell’ex gieffino Denis Dosio.

PARISI,CUCCARINI

Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e sexy professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar. La vediamo solo, molto sexy, su Instagram.

La scelta di avere come opinionista al Grande Fratello Vip la grande Orietta Berti ha scatenato gli internauti che la ritengono un po’ troppo in là con gli anni. A difenderla è intervenuto Maurizio Costanzo che con ironia ha scritto sul settimanale Chi: “Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E’ rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante”.

totti ferilli

Sabrina Ferilli ha pubblicato una foto di lei a letto con Francesco Totti. Si tratta di un frame preso dal programma House Party che li ha visti protagonisti alcuni anni fa. Come commento la Ferilli ha scritto: “A proposito di…” taggando il profilo del Pupone che però non ha risposto. Molti hanno trovato il post indelicato. Ma perché lo la pubblicato?

Cuore di mamma. “L’amore vince su ogni cosa” ha scritto un fan commentando il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez é Stefano Di Martino. Commenti di ogni tipo tra cui questo: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!”, riferendosi alla figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese che poi ha lasciato poco dopo. È intervenuta Veronica Cozzolini, mamma della showgirl: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere”.

Come si cambia. Guendalina Tavassi, l’influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha deciso di cambiare vita e lavoro. La bombastica ragazza ha infatti fatto sapere che presto sarà in Turchia come accompagnatrice nei viaggi per la chirurgia estetica. Sicuramente però la ritroveremo a parlarne in tv a settembre…

totti ferilli 3

David Beckham sempre più innamorato della moglie Vicoria, ex Spice Girl che, durante la loro vacanza tra Francia e Italia si è esibita al karaoke con la sua hit Stop. L’ex calciatore ha così commentato il post in cui la moglie canta dimenandosi in un balletto: “Serata karaoke con la vera e unica Posh Spice».

Questa ci mancava. Per Demi Moore, avere i capelli lunghi è molto di più che un senso di sicurezza. «Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano, non dovrebbero avere i capelli lunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso» ha detto…

paola di benedetto

Un cenacolo da Oscar nello spazio piazza Pio XI da Martino Crespi dove Arturo Artom ha radunato il gotha dell’ imprenditoria italiana. Michele Centemero, Ad di Mastercard, dialogava di innovazione digitale con Giorgia Albetino di Google Arts&Culture, Marco Gay, presidente di Digital Magic e Massimo Dal Checco, presidente di Confindustria Africa. Gianni Brugnoli, Vicepresidente di Confindustria ha illustrato la riforma degli Its, che innova profondamente il mondo della formazione italiana, Andrea Bignami, caporedattore economia di Skytg24. Luigi De Siervo, Ad della Lega Calcio discuteva di Metaverso con Sara Rosso, Marco Palacino, David Pambianco e Antonio Tomassini. Cena esclusiva con i piatti dello chef stellare Silvio Battistoni tra cui la caprese impazzita. A sorpresa Mario Lavezzi ha eseguito alcuni dei suoi brani di successo e...foto finale composta dall'Art Director Paola Manfrin.

paola di benedetto 56

Sono stati assegnati al Teatro Antico di Taormina, i Taomoda Awards, prestigiosi riconoscimenti dedicati alle varie arti in una serata presentata dalla giornalista Cinzia Malvini. Alla top Ludmilla Voronkina, musa di diversi stilisti e fotografi, è stato assegnato il riconoscimento speciale alla carriera dei TAOMODA Awards. É particolarmente apprezzata da fotografi di fama mondiale come Max Vandukul, con cui sta lavorando ad un progetto fotografico dal titolo “Timeless” che sarà presentato ufficialmente a Dubai il prossimo novembre con una mostra e un libro.

HEATHER PARISI LORELLA CUCCARINI LUDMILLA VORONKINA PILLOLE DI GOSSIP CENACOLO ARTOM PILLOLE DI GOSSIP denis dosio 3 denis dosio 67 cristina buccino 4 cristina buccino denis dosio gianni sperti PARISI, VAFFA ALLA CUCCARINI