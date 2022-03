“FATEVI LE VOSTRE VACANZE CHE ZELENSKY, SE FATE SNORKELING TRA I PESCI PAGLIACCIO, NON SI RISENTE” – MICHELLE HUNZIKER IN VACANZA ALLE MALDIVE CI FA SAPERE CHE SI SENTE A DISAGIO PER LA GUERRA IN UCRAINA, SELVAGGIA LA ASFALTA: "VANNO IN VACANZA ALLE MALDIVE E SI SENTONO IN DOVERE DI MANIFESTARE DISAGIO PER LO SCOLLAMENTO TRA LA LORO VITA E QUELLA DI CHI STA SOTTO LE BOMBE. CHE POI IO HO SEMPRE PREFERITO CHI…"

Da corrieredellosport.it

michelle hunziker

Selvaggia Lucarelli non ha gradito l'ultimo sfogo di Michelle Hunziker sui social network. In vacanza alle Maldive la showgirl svizzera ha ammesso di sentirsi a disagio per via della guerra in Ucraina. “Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza.

Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese", ha raccontato la conduttrice per poi aggiungere: "Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile“.

SELVAGGIA LUCARELLI

Selvaggia Lucarelli non ci sta

Via Instagram Selvaggia Lucarelli ha duramente criticato il comportamento di Michelle Hunziker: "Vanno in vacanza alle Maldive - cosa che per giunta non ci disturberebbe - e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente". La giornalista ha concluso: "Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla sua reputazione". Al momento la Hunziker non ha ancora replicato alla Lucarelli.

michelle hunziker MICHELLE HUNZIKER ALLE MALDIVE MICHELLE HUNZIKER ALLE MALDIVE