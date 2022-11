10 nov 2022 16:02

IL “FATTO” ATTACCA I “PARENTI DI” SCELTI DAL GOVERNO (IL NIPOTE DI ALESSANDRO SALLUSTI E’ PORTAVOCE DEL MINISTRO VALDITARA E IL GENERO DI ROMANO LA RUSSA E’ IN COMMISSIONE FINANZE AL SENATO) E FILIPPO FACCI RISPONDE: “IL TERRORE DI PASSARE PER RACCOMANDATI PUÒ SPINGERE UN QUOTIDIANO A SCRIVERE CHE ‘NON RICEVE FINANZIAMENTO PUBBLICO’ ANCHE SE HA PRESO I CONTRIBUTI PER LA CARTA, IL CREDITO D'IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI, ESENZIONI DI 500MILA EURO PER LA QUOTAZIONE IN BORSA E UN AIUTO DI STATO PER EURO 2.534.612,98 COME..."