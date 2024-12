“FEDEZ? NON E’ UN CANTANTE MA UNO CHE PARLA” – MAURIZIO GASPARRI A “UN GIORNO DA PECORA” INIZIA A BOMBARDARE L’EX SIGNOR FERRAGNI E LE SCELTE DI CONTI PER SANREMO: “MI DICONO CHE CI SONO ALCUNI RAPPER CHE PARE ABBIANO AVUTO UN PO’ DI LEGAMI CON TIFOSI DISCUTIBILI DI MILANO. ATTENZIONE A VEDERE SE C’È CONTIGUITÀ CON FENOMENI DI VIOLENZA” – ANCHE “STRISCIA” PUNTA I RIFLETTORI SU EMIS KILLA, FEDEZ, TONY EFFE E GUÈ PEQUENO, I CUI NOMI EMERGONO ANCHE NELLE CARTE DELL’INCHIESTA SULLE CURVE DI MILANO – VIDEO

"Non voglio aprire una polemica sui cantanti di Sanremo, mi dispiace per l'esclusione di Al Bano ed Amedeo Minghi. Le scelte di Conti? Mi dicono che ci sono alcuni rapper che pare abbiano avuto un po’ di legami con tifosi discutibili di Milano".

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri rispondendo ad una domanda dei conduttori sui nomi scelti come 'big' per la prossima edizione del festival di Sanremo. "Mi dicono che ci siano dei contatti con una certa tifoseria di S. Siro, se fossi in Rai direi di controllare se questi sono un po’ limitrofi ad ambienti sotto indagine”, ha proseguito il capogruppo Fi in Senato.

IL BUTTAFUORI BLOCCA FEDEZ IN DISCOTECA PRIMA DEL PESTAGGIO DI CRISTIANO IOVINO

E se lo fossero? "Ci vuole cautela, bisogna capire cosa vanno a dire. Attenzione a vedere la contiguità di alcuni con fenomeni di violenza e nel caso verificare". Cosa ne pensa della presenza del rapper Fedez, che lei ha spesso criticato, sul palco dell’Ariston? "Non mi pronuncio – ha detto Gasparri a Un Giorno da Pecora - ma Fedez non è un cantante secondo me, lui parla, è come me, racconta una roba. Jovanotti è un cantante ma ogni tanto fa anche rap”.

I RAPPER

Dopo l’annuncio dei 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Pinuccio punta i riflettori su quattro di loro: Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè Pequeno, i cui nomi emergono anche nelle carte dell’inchiesta sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nelle curve dello stadio San Siro. «Tutti amici di Luca Lucci, con cui ci sarebbe un rapporto di amicizia e affari», commenta l’inviato.

Come già documentato dal tg satirico, Emis Killa aveva un rapporto di amicizia e professionale con l’ultrà arrestato Lucci. Il rapper era infatti il titolare di un barber shop della catena del capo curva rossonero e, come Fedez, aveva anche organizzato concerti con la Why Event, società fondata dalle compagne di Lucci e Matteo Norrito, altro ultrà arrestato. Sia Fedez sia Killa sono poi stati fotografati con Lucci e Alex Cologno, anche lui agli arresti.

Dalle carte delle indagini, quando si parla di rapporti tra ndrangheta e ultrà, si evince che il ruolo di capo della curva Sud ricoperto da Lucci gli aveva consentito di tessere, soprattutto con noti artisti italiani (Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun e Guè Pequeno), relazioni di carattere lavorativo nel settore musicale, grazie anche ad Alex Cologno.

