Fa ancora discutere la sparata di Furio Colombo sulla figlia di Giorgia Meloni. E dopo la conduttrice Myrta Merlino, di cui l'ex senatore e già direttore de L'Unità era ospite, a condannare l'accaduto ci pensa Peter Gomez. "Io penso da tempo che Furio Colombo non sia più un giornalista ma principalmente un attivista politico che interpreta la realtà attraverso le sue legittime posizioni ideologiche, ma non chiamiamolo più giornalista. Io e Colombo facciamo due mestieri diversi".

Il direttore del fattoquotidiano.it svela quanto accaduto qualche minuto prima che Colombo si lasciasse andare a un vergognoso parallelismo. "Ero con lui all'inizio della trasmissione, poi, finito il mio blocco e partita la pubblicità, sono andato via - spiega all'Adnkronos -. Ma mentre uscivo dallo studio, ripresa la diretta, gli ho sentito dire delle cose surreali sui migranti che mi hanno fatto innervosire".

Proprio il suo quotidiano in passato ospitava gli articoli di Colombo, ma il rapporto di collaborazione si è interrotto nel maggio scorso con un articolo del giornalista in cui parlava di "posizione sulla guerra in Ucraina" e di "celebrazione di un personaggio di cui non ho stima, che è il professor Orsini". I rapporti dunque sono tesi. Questa volta però, con Colombo che ha paragonato i "bambini della first class" come la figlia del premier a quelli che muoiono annegando in mare, non c'è toppa che tenga.

Non perdona neppure il web, che dopo le parole dell'ex deputato, non si è trattenuto: "Va bene criticare il centro destra o destra centro ma attaccare anche la figlia della Meloni mi sembra un po’ troppo. Ho dovuto cambiare canale per un senso di rabbia". E ancora: "Furio Colombo sprizza rabbia e odio da tutti i pori. Cosa gli hanno fatto gli italiani? La conduttrice intervenga a calmarlo. Non so se è l’età oppure è proprio il suo carattere. Prendersela con la figlia del premier è proprio miserevole".

