5 lug 2022 09:52

“FIGLIO DI PUTTANA, NON FINOCCHIO”. LA REAZIONE SDEGNATA DELL’ADDETTO ALLA SICUREZZA A UNA CANZONE DEL RAPPER PAKY DURANTE IL CONCERTO “LOVEMI”E' STRACULT - IL TESTO DELLA CANZONE 'BLAUER' NON HA LASCIATO INDIFFERENTE L'UOMO DELLA SECURITY CHE, INCONSAPEVOLMENTE, È DIVENTATO IL NUOVO IDOLO DEL WEB (“LO AMO, COME BIASIMARLO”, “POVERINO LO CAPISCO”) - VIDEO