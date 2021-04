“FINALMENTE SIAMO QUI, INSIEME” - CON UNA "PATETICA" DA BRIVIDI, DEDICATA AI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA, IL GRANDE PAPPANO RIEMPIE DI EMOZIONI L’AUDITORIUM, DOPO UN ANNO DI LOCKDOWN - DUE ORE DI MUSICA PER CINQUECENTO PRESENTI IN SALA (TRA I QUALI GIANNI LETTA, GUBITOSI, VESPA, BULGARI, FENDI) E STANDING OVATION PER L’ORCHESTRA DI SANTA CECILIA - PAPPANO: "AVEVAMO BISOGNO DI ESSERE IN QUALCHE MODO COCCOLATI"

1 - STANDING OVATION PER LA CROCE ROSSA ITALIANA E IL MAESTRO PAPPANO ALL'AUDITORIUM DI ROMA

Giuseppe Fantasia per www.huffingtonpost.it

antonio pappano concerto croce rossa 109

“Carissimo pubblico, finalmente siamo qui insieme”. Le parole del maestro Antonio Pappano hanno riportato un po’ di speranza e di normalità lunedì sera a Roma, al primo concerto dal vivo ospitato all’Auditorium Parco della Musica.

L’atmosfera era dimessa, le persone a mala pena riuscivano a riconoscersi per via delle mascherine, del giusto distanziamento tra le poltrone e le luci basse, ma tutto questo è passato in secondo piano e ad avere la meglio è stata la musica eseguita dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro angloitaliano che dal 2023 diventerà Direttore principale della London Symphony Orchestra, restando Direttore Emerito dell’orchestra romana.

antonio pappano concerto: Calandrelli, Vespa, Dall'Ongaro, Cornetto Burlot, Claudia Mazzola

Un concerto speciale per mille ragioni - a cominciare dalla più ovvia e di questi tempi non certo scontata (la musica in presenza) - dedicato ai volontari della Croce Rossa Italiana, presenti in sala con le loro tute rosse e bianche d’ordinanza.

“Grazie di cuore per quello che avete fatto, che fate e farete, siamo per sempre in debito con voi”, ha detto tra gli applausi Pappano prima di iniziare. “L’atmosfera elettrica dietro il palco è un feeling che mi mancava da un bel po’ così come condividere le emozioni insieme. Finalmente questo giorno è arrivato”.

antonio pappano concerto croce rossa 89

Splendida davvero la scelta musicale: la Sinfonia 1 di Carl Philipp Emanuel Bach (figlio di Joahnn Sebastian e clavicembalista alla corte di Federico II di Prussia e poi Generalmusikdirektor ad Amburgo) e la sinfonia Patetica di Cajkovskij, ultimo e dichiarato sfogo di quella inquietudine che lacerava l’esistenza del compositore tra depressione e sogni di bellezza, angoscia e tenerezza, inerzia morale e vani tentativi di reazione, disperata impotenza dinnanzi alla forza del destino e desiderio di pace.

antonio pappano concerto croce rossa 108

Un desiderio che ieri sera si è sentito più che mai, supportato dalla musica “che cura l’anima”, come ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, ricordando che i 150 mila volontari impegnati a 360 gradi ″non si sono risparmiati dall’ inizio di questa pandemia, non solo per i servizi sanitari ma anche per gli interventi di carattere sociale” e che, quindi, più di tutti, “avevano bisogno di essere in qualche modo coccolati”.

antonio pappano concerto croce rossa 76

“Ci mancava tanto il calore del pubblico e abbiamo subito pensato di dedicare questo concerto a chi se lo merita, grazie per quello che fate”, il commento del sovrintendente di Santa Cecilia, Michele dall’Ongaro. “Questa occasione è utile anche per ricordare che bisogna rispettare le regole”, ha aggiunto Rocca. “Godere di momenti come questo vuol dire non perdere l’attenzione di osservare le regole. Solo questo ci restituirà quel tanto che ci è stato tolto in questo periodo″.

antonio pappano concerto croce rossa 62 antonio pappano concerto croce rossa 63

Applausi scroscianti dei 500 presenti (sui 2500 che di solito può ospitare la Sala Santa Cecilia) e standing ovation per Pappano e l’Orchestra che hanno concluso con un ‘Allegro molto vivace’ e uno struggente ‘Adagio lamentoso’ della ‘Patetica’ di Cajkovskij a dir poco da brividi. Un finale, sì, ma che sia solo un (nuovo) inizio.

antonio pappano concerto croce rossa 88 antonio pappano concerto: Paola Fendi antonio pappano concerto: Francesco Rocca, Francesco Musumeci, Luigi Gubitosi

antonio pappano concerto: Dall'Ongaro Dago Rocca antonio pappano concerto croce rossa 84 antonio pappano concerto. Michele Dall'Ongaro e Dago antonio pappano concerto croce rossa 66 antonio pappano concerto croce rossa 72

