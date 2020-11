“FORSE QUEL FATTO NEL NOME STA NELLA SITUAZIONE PSICO-FISICA DEGLI AUTORI” – TUTTI I TWEET SUL TUTORIAL PER LA SPESA SEXY DI “DETTO, FATTO”: “MI RACCOMANDO, OGGI SELFIE CON SEGNO ROSSO IN VISO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” – “LA POLEMICA SCOPPIA IL GIORNO DOPO PERCHÉ NESSUNO SE LO VEDE PIÙ” – LE SCUSE DI DI MEO: “IERI IL PROGRAMMA È INCAPPATO IN UN GRAVISSIMO ERRORE, NON CERTAMENTE VOLUTO” – VIDEO

IL TUTORIAL DI DETTO FATTO SU COME FARE LA SPESA IN MODO SENSUALE

Riccardo Laganà@lagana_riccardo (Consigliere d’amministratore Rai)

tweet sul tutorial di detto fatto 2

Non mi risultano deroghe al contratto di servizio per alcuni autori, conduttori, e società di produzione. Il servizio pubblico c'è o non c'è, in questo caso non c'era. Chiedo scusa alle donne e agli uomini che pretendono che #Rai sia servizio pubblico sempre. #dettofatto

Michele Bordo @bordomichele (Vicepresidente dei Deputati PD e componente delle Commissioni Giustizia e vigilanza Rai)

Davvero ignobile e indegno questo servizio di #dettofatto su #raidue su come la donna deve muoversi tra gli scaffali del supermercato per sembrare più sexy. Intollerabile che i vertici #rai, ormai indifendibili, l’abbiano consentito.

Chiara Maffioletti@ChiaraMaff

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato

Oggi è il giorno contro la violenza sulle donne. E siamo nel 2020. Forse in Rai devono aggiornare il calendario #Dettofatto

Selvaggia Lucarelli

Benvenuti nel Medioevo.

Giorgio Mulè@giorgiomule

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 13

I vertici #Rai intervengano subito su quanto andato in onda a #dettofatto su Rai2. Quel tutorial sessista manca colpevolmente di buon gusto e di sensibilità. Il Servizio pubblico non può promuovere messaggi inaccettabili e macchiettistici. È ora che vengano presi provvedimenti.

Mariastella Gelmini@msgelmini

tweet sul tutorial di detto fatto 3

Gli stereotipi di genere sono duri a morire, ma è questa l'immagine che vogliamo dare nel 2020? È il #25novembre, parliamo pure della violenza contro le donne, ma domani - vi prego - parliamo anche di linguaggio e di come alcuni media ancora oggi raccontano la donna. #dettofatto

Matteo Capponi@pirata_21

BIANCA GUACCERO DETTO FATTO

Forse quel "fatto" nel nome del programma, sta nella situazione psico-fisica degli autori. #dettofatto

Matteo Capponi@pirata_21

Nella Giornata contro la violenza sulle donne, la Rai manda in onda un tutorial per consigliare alle donne come fare la spesa in modo sexy. Per il giorno della memoria manderanno in onda:"Come indossare in maniera sexy i pigiami a righe". #dettofatto #rai #violenzacontroledonne

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 8

Kotiomkin@Kotiomkin

Per rimanere sul tema della #giornatacontrolaviolenzasulledonne non capisco come mai la RAI non abbia fatto anche un "tutorial" su come truccarsi per nascondere i lividi.

[@SandroGrillette] #25novembre #spesasensual #dettofatto

Melly ErreEsse@wandermelly

bianca guaccero detto fatto 2

Grazie a @RaiDue oggi pomeriggio appena rientro a casa porto la mia tv in una stazione ecologica e disdico il canone. #DettoFatto

Mari@Mari23840321

La TV di Stato deve fare servizio pubblico, non deve e non può omologarsi ai programmi spazzatura delle reti commerciali. Il programma di #Rai2 #dettofatto andrebbe chiuso.

Cecilia D'Elia@ceciliadelia

tweet sul tutorial di detto fatto 1

Quello che e'andato in onda ieri su @RaiDue a #DettoFatto è un'immagine della donna indegna del servizio pubblico, proprio il giorno prima della #giornatacontrolaviolenzasulledonne. Salini e i dirigenti Rai devono rispondere di quanto accaduto all'opinione pubblica e alle donne

Fabio @Iperbole_

Ieri pomeriggio su Raidue a #DettoFatto 'tutorial' alle donne su come fare la spesa con i tacchi e su come essere seducenti ancheggiando ed ammiccando tra le varie corsie. 1970? No, 2020 quasi 2021. E buona #giornatacontrolaviolenzasulledonne

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 6

Vincenzo Masciali@VinMasciali

VUOI DISTRUGGERE I DIRITTI DELLE DONNE? GUARDA IL TUTORIAL SU COME FARE LA SPESA DI @DettoFattoRai2 IMBARAZZANTE E VERGOGNOSO @RaiDue #DettoFatto

bookworm@millicentblue_

tweet sul tutorial della spesa sexy a detto fatto 2

centinaia di donne si sono battute per i nostri diritti e una trasmissione decide di buttare tutto nel cesso. E la cosa peggiore è che siano proprio due donne ad averlo fatto. #dettofatto

giuliaselvaggi@giuliaselvaggi2

tweet sul tutorial di detto fatto

Vediamo se ho capito: la spesa devo farla io poiché donna; l’abbigliamento funzionale alla spesa è un pantaloncino pelle nera e tacco 12; nello spostarmi dal reparto pasta al reparto detersivi devo sculettare; per vedere sta porcata devo pure pagare il canone. Okay. #DettoFatto

LissyNeumair@LissyNeumair

Mi raccomando redazione di Detto fatto e Bianca Guaccero, oggi selfie con segno rosso in viso contro la violenza sulle donne perché non sia mai mancare lo scatto social nonostante il tutorial su come andare a fare la spesa di ieri #DettoFatto #25novembre

Padre Alessio Gaudino @alessio_gaudino

#dettofatto la polemica, scoppia il giorno dopo, perché nessuno se lo vede più

selvaggia lucarelli e il tutorial di detto fatto

Giuseppe Candela@GiusCandela

Le scuse di Di Meo: "#dettofatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori”.

