26 feb 2021 18:02

“FOSSI IN CAIRO, LICENZIEREI IN TRONCO DA 'LA 7' GILETTI E FORMIGLI”. ADRIANO CELENTANO SPARA A ZERO CONTRO I DUE GIORNALISTI PERCHÉ IN TV NON DANNO SPAZIO A CHI È CONTRARIO AI VACCINI PER IL COVID – “VOI, SCORRETTI, LI INVITATE, TANTO PER FAR VEDERE CHE SIETE DEMOCRATICI, E APPENA APRONO BOCCA LI ASSALITE, OFFENDENDOLI“ – IL COMMENTO LACONICO DI GILETTI (CHE IL MOLLE-AGIATO OSPITO’ NEL PROGRAMMA“ADRIAN”): “IL CONFRONTO CON LE IDEE DI ADRIANO È SEMPRE STIMOLANTE”...