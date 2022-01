“FOTTITI, TI COMPRO, FALLITO”, IL REGISTA DI "FAVOLACCE" FABIO D'INNOCENZO, SEMBRA POSSEDUTO DAL DEMONE DI "FURBIZIO" CORONA E INSULTA UN HATER REO DI AVERLO CRITICATO – “QUANTO SEI BRUTTO, FRATE”, “SEI FALLITO NELLA LIFE” – IL FRATELLO GEMELLO DAMIANO SI INCAZZA E LO CHIAMA CHIEDENDOGLI COSA CAZZO ABBIA COMBINATO. E LUI SI SCUSA…

Non si può piacere a tutti, soprattutto quando lavori nel mondo dell’arte devi essere ben consapevole che quello che fai potrebbe non piacere a qualcuno. Lo sanno bene i fratelli D’Innocenzo – registi di Favolacce e America Latina – anche se uno dei due comunque non si è trattenuto dal rispondere a tono a un hater.

Ma cosa è successo? Secondo alcuni screen di Instagram c’è stato uno scambio di battute davvero poco felici tra Fabio D’Innocenzo e un hater, che evidentemente non ha apprezzato i film dei due registi e ha provato a dire la sua, ricevendo risposte poco felici, per poi finire di litigare proprio con il regista.

In merito al film America Latina – in uscita al cinema proprio questo mese – l’hater ha scritto in un commento su Instagram “Vediamo se i grandi fratelli D’Innocenzo sono riusciti a fare un film più brutto del primo, ma soprattutto più brutto del secondo”. L’uomo si riferiva ai primi due film dei registi, La terra dell’abbastanza e Favolacce, entrambi acclamati dalla critica e anche da una grande fetta del pubblico italiano. La risposta di Fabio D’Innocenzo non è tardata ad arrivare, dicendo “Ma soprattutto più brutto di te frate’”. Da qui è nato un vero e proprio battibecco, terminato dall’ultima battuta del regista in cui scrive “Ti compro fallito”.

L’ira del fratello D’Innocenzo non è però finita qui, perché è andato poi sul profilo Instagram dell’hater commentando più di una foto con bestemmie e offese, come “Quanto sei brutto” tutti a caratteri cubitali o “Che foto dimm***a, fallito nella life”. Nel frattempo non ci sono notizie su una possibile sfuriata da parte di Damiano, fratello e collega di Fabio, che alle provocazioni dell’hater ha deciso di rispondere con il silenzio, a differenza di suo fratello.

LE SCUSE

Fabio D'Innocenzo non è uno che le manda a dire: il regista (insieme al fratello Damiano) di America Latina ha reagito in maniera decisamente piccata ad alcune critiche rivolte in queste ore sui social al suo ultimo film, rendendo inevitabilmente necessario il messaggio di scuse pubblicato in queste ore su Instagram.

"Questo è un post di scuse. Non una storia, voglio che siano righe permanenti oltre le 24 ore. Scrivo i miei pensieri perché non sono stato bene oggi, non sono stato bene ieri. Qualcuno può dire che non sono stato bene mai. Lo accetto, me la sono cercata. Non accetto i miei errori, vorrei essere capace di non commetterli: più di una volta non sono riuscito e me ne scuso.

Mi scuso con chi ha subito un insulto o più di uno come reazione a una sua opinione. Non credo che Instagram sia un posto adatto a me perché abbraccia la possibilità di soccombere alle proprie vulnerabilità: la mia è l’insicurezza" si legge nel post del regista.

D'Innocenzo prosegue: "Mi vergogno a reagire così verso critiche che io, personalmente, reputo aprioristiche alla visione di una nostra opera o legate ad antipatie verso noi in quanto persone piuttosto che in quanto registi e sceneggiatori. Sono amico di tantissimi critici che non hanno amato i nostri film, mi piace che esista un dialogo, è necessario dibattere di film altrimenti il cinema non avrebbe senso. Ma dove non vedo questa volontà, dove percepisco odio incondizionato, subisco una forte ferita e per reazione tento (sbagliando) di infliggerne una uguale, usando le stesse armi, l’ignoranza più becera e terra terra.

Da quando stamattina ho aperto gli occhi, acceso il telefono e ricevuto la chiamata di mio fratello gemello che mi domandava che cazzo avessi combinato, incazzato come solo un fratello può essere, quindi calmissimo, laconico"."[Il quarto film] è già in programma e sapessi quanto ci pagano. Fot**ti hater", "Ti compro, fallito" erano alcuni dei commenti incriminati con cui il regista di Favolacce aveva risposto sui social a delle critiche negative al nuovo film con Elio Germano. Polemiche a parte, comunque, per saperne di più trovate qui la nostra recensione di America Latina.

