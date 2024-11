“FRANCESCA FAGNANI DEVE SOLO GUARDARSI DAL FAGNANISMO” – ALDO GRASSO AZZANNA LA PRESENTATRICE DI “BELVE”: “È RIUSCITA A IMPORRE UNO STILE DI CONDUZIONE UNICO, MA CONTINUO A PENSARE CHE SIA UN PROGRAMMA DA SECONDA SERATA. L’IDEALE È QUANDO FAGNANI TRASFORMA L’INTERVISTA IN OPERA BUFFA E LASCIA CADERE I PETTEGOLEZZI. E POI, NON SAREBBE IL CASO DI SMETTERLA DI CITARE GLI ASSENTI? CON AUTORI COSÌ BRAVI NON DEV’ESSERE DIFFICILE PENSARE A UNA DOMANDA ORIGINALE…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

francesca fagnani belve

Leggendo le anticipazioni che «Belve» aveva fornito alla stampa il giorno prima della messa in onda, sono stato a lungo indeciso se seguire il programma o cercare novità altrove: Mara Venier ripete le stesse cose da una vita, Riccardo Scamarcio ha alle spalle una gioventù complicata dalle droghe… Mai fidarsi delle anticipazioni, il peggio deve ancora venire. È iniziata l’undicesima stagione di «Belve», il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani (Rai2).

aldo grasso

Fagnani è riuscita a imporre uno stile di conduzione che la rende unica nel panorama televisivo italiano. Continuo a pensare che «Belve» sia un programma da seconda serata, ma non esistendo più quello spazio ormai tutti sono costretti ad allungare il brodo. Mara Venier è meglio dei suoi programmi, Riccardo Scamarcio è uno che si crede Carmelo Bene («sono apparso a Carmelo»), quanto a Flavia Vento non mi capacito del perché vada in tv a farsi prendere… in giro.

MARA VENIER E LA FOTO DI QUANDO AVEVA VENT ANNI A BELVE

Mara ha parlato del suo attuale momento di fragilità […] Su Scamarcio è meglio glissare, non perché abbia sostenuto che «i critici soffrono di frustrazioni» ma perché uno s’immagina che un attore abbia un po’ più di spessore, non soltanto un volto fotogenico. Mi chiedo infine se sia giusto infierire su Flavia Vento, una che frequenta Scientology, vede la Madonna (al contrario di Carmelo Bene), e ha «fatto un percorso».

riccardo scamarcio a belve ph stefania casellato

A mano a mano che, per rovistarli, scendiamo nei nostri segreti, passiamo dall’imbarazzo al malessere.

Francesca Fagnani deve solo guardarsi dal fagnanismo, la belva in stile araldico. L’ideale è quando trasforma l’intervista in opera buffa e lascia cadere i pettegolezzi come se perdesse per strada un estroso capo di vestiario. E poi, non sarebbe il caso di smetterla di citare gli assenti? Con autori così bravi non dev’essere difficile pensare a una domanda originale.

mara venier belve francesca fagnani belve 2 francesca fagnani belve flavia vento e francesca fagnani belve ph stefania casellato riccardo scamarcio a belve 7 flavia vento belve aldo grasso