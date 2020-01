“FRANCESCO SARCINA TRADIVA CLIZIA INCORVAIA CON ME” – GRAZIA SEPE, SEDICENTE AMANTE DEL CANTANTE DE "LE VIBRAZIONI", SI CONFESSA A "NOVELLA 2000: "LUI MI DICEVA DI ESSERE SEPARATO IN CASA E CHE IL SUO ERA SOLO UN MATRIMONIO DA GOSSIP. LEI CI HA SCOPERTI E…" - "LUI ORA DICE DI ESSERE SINGLE E IO MI SENTO PRESA IN GIRO..."

Gisella Desiderato per Novella 2000

Clizia Incorvaia è al Grande fratello Vip. Francesco Sarcina, ex marito e padre di sua figlia Nina, è a Sanremo con il suo gruppo, Le Vibrazioni. Entrambi protagonisti, entrambi con addosso un carico di dolore enorme per la fine del loro amore e per tutto il fango che è uscito poi. Clizia che ha accusato più volte Sarcina di tradimenti plurimi e “violenza psicologica”.

Lui che s’è difeso e ha incassato un bacio (vero?, presunto? chissà) tra Clizia e Riccardo Scamarcio, (ex?) grande amico e testimone di nozze di Sarcina. Ora si apre un nuovo capitolo: spunta Grazia Sepe, seducente 22enne campana, che sostiene di essere stata l’amante di Sarcina dal 2016.

Lui stava con Clizia Incorvaia.

«Mi diceva che erano separati in casa. Posso provare tutto ciò che dico, perché ho i messaggi WhatsApp che ci scambiavamo».

Come ha conosciuto Sarcina?

«A un suo concerto a Napoli, mi sono avvicinata, ci siamo fatti un selfie. Ci siamo piaciuti subito. Poi su Facebook gli ho scritto: “Ti ricordi?” e lui: “Come potrei dimenticare?”. Ha aggiunto: “Scrivimi sulla mail che è più sicura”».

Per parlare più riservato.

«Credo di sì. Quando ero a Napoli ci sentivamo non dico tutti i giorni, ma quasi. Poi nel 2016 sono venuta a Milano, ci siamo incontrati al suo locale sui Navigli ed è scattato subito qualcosa. Il primo bacio ce lo siamo dati lì, nel locale, davanti a tutti, clienti e gli altri che lavoravano».

Così avreste iniziato una relazione.

«Sì. Ci incontravamo tutti i giovedì e i venerdì sera, ci vedevamo al suo locale, poi andavamo a ballare. Ci vedevamo la sera, non di giorno però, perché lui stava con la famiglia».

Lui era sposato con Clizia.

«Sì, ma lui mi diceva che era solo un matrimonio da gossip».

Matrimonio da gossip? Con Clizia aveva già una figlia, Nina.

«Lui diceva che nei fatti lui e Clizia vivevano da separati in casa. Comunque con Clizia ho avuto un confronto. A un certo punto mi hanno rubato l’account dei social, lei ha scoperto che io e Francesco stavamo insieme, siamo arrivate a sentirci. In realtà ho avuto uno scontro con Clizia e in quel momento ho negato la relazione con Francesco. Era il 21 dicembre 2017».

Sarcina come ha reagito?

«Si è allontanato. Mi ha detto: “Hai combinato un casino”».

Poi quando ha risentito Sarcina?

«Gli ho scritto un messaggio il 31 dicembre 2018. A Capodanno lui lavorava, di certo non stava con la famiglia. Aveva un concerto a Pozzuoli. Mi ha risposto subito: “Vieni in albergo da me”. Ma non sono andata. Abbiamo ripreso a sentirci e ci siamo rivisti a settembre quando lui è venuto nel casertano per un concerto. Anche in quell’occasione mi ha invitata in albergo e quella volta ci sono andata. Da lì abbiamo ripreso a sentirci e vederci».

Ora però lui dice di essere single.

«Infatti, ora mi sento presa in giro».

