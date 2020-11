“FRANCO DI MARE? MICA È DA TUTTI OSPITARSI DA SOLO NELLA PROPRIA RETE” - LO SBERLEFFO DEL “FATTO”: “RAI3 MANDA IN ONDA UN DOCUMENTARIO SUL TERREMOTO DELL’IRPINIA E GLI AUTORI NON HANNO TROVATO MIGLIOR ESPERTO CHE L'ONNIPRESENTE FRANCO DI MARE, ACCIDENTALMENTE DIRETTORE DELLA STESSA RETE CHE HA MANDATO IN ONDA IL DOCUMENTARIO, OVVERO RAI3. IL DIRETTORISSIMO FA CAPOLINO ANCHE NEI TITOLI DI CODA FINALI…”

Dal “Fatto quotidiano”

franco di mare

In questi giorni di anniversario del terremoto dell' Irpinia (sono passati 40 anni), giornali e tv fanno a gara per accaparrarsi l'ospite più illustre e l'intervista più esclusiva. In realtà tanta fatica appare sprecata se si dà un'occhiata a quel che è successo lo scorso lunedì sera su Rai3, quando è andato in onda il meritorio documentario Il terremoto - Irpinia 1980.

Piccolo dettaglio: anche sforzandosi non poco, gli autori non hanno trovato miglior esperto che l'onnipresente Franco Di Mare, accidentalmente direttore della stessa rete che ha mandato in onda il documentario, ovvero Rai3.

FRANCO DI MARE A UNOMATTINA

E allora ecco ampi spezzoni di un emozionato Di Mare che confessa i suoi ricordi ("Ero uscito a prendere della legna, e poi tutto è crollato") e mostra indulgenza nei confronti della Democrazia Cristiana ("che seppe anche stare vicina al territorio"). Il direttorissimo fa capolino anche nei titoli di coda finali, confuso tra gli altri autori: "Ha partecipato anche Franco Di Mare". La scritta è persino un po' malinconica, forse meritava di più: mica è da tutti ospitarsi da solo nella propria rete.