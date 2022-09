“NEL FRATTEMPO IL NEURONE NEL CERVELLO DELLA PAUSINI CANTA ‘LA SOLITUDINE’” – TUTTI I TWEET SU LAURA PAUSINI, CHE SI È RIFIUTATA DI INTONARE ‘BELLA CIAO’: “VEDIAMO IL LATO POSITIVO, ALMENO NON HA STONATO”; “BASTA ACCANIRSI SU DI LEI. RICEVERE LA STIMA DI SALVINI È UNA PUNIZIONE SUFFICIENTE” – “NON USA LE FRECCE DELLA MACCHINA PERCHÉ DOVREBBE SCEGLIERE TRA DESTRA E SINISTRA” – “HA FATTO BENE MARCO AD ANDARSENE E NON TORNARE PIÙ…”

alla tv spagnola Laura Pausini si rifiuta seccamente di cantare Bella Ciao perché è una "canzone politica"...

è la conferma che Marco era antifascista...#LauraPausini #bellaciao #Spagna pic.twitter.com/DYxOl9TpW4 — Sirio (@siriomerenda) September 13, 2022

Senza la Resistenza e lo spirito di canzoni come #BellaCiao la signora #LauraPausini cantava co cazz

Vabbè, l'importante è che si rifiuti di cantare. #LauraPausini

Come volevasi dimostrare, #Salvini ha applaudito #LauraPausini per essersi rifiutata di cantare #BellaCiao. “Stima”, ha scritto. Non voleva “essere strumentalizzata” e ha chiaramente finito per servirsi su un piatto d’argento. D’altronde Bella Ciao NON è mai divisiva, a meno che.

Nel frattempo il neurone nel cervello di Laura Pausini canta “La solitudine” #LauraPausini #BellaCiao

#laurapausini non legge la Costituzione perché è troppo antifascista.

Vediamo il lato positivo del fattaccio, almeno non ha stonato anche con Bella Ciao. #LauraPausini

Basta accanirsi su #LauraPausini. Ricevere la sima di Salvini è una punizione più che sufficiente #BellaCiao

La cosa divertente è che ha ottenuto esattamente l'effetto contrario. Genio!!! #LauraPausini

Jovanotti, Incontrada e Pausini hanno lo stesso ufficio stampa. Tre su tre. Ora potrebbero unire tutto: mettere un Fratino che canta Bella Ciao su Vanity.

Ehi, sono preoccupato per quei colleghi che se #BellaCiao non l’avesse cantata qualcun altro al posto della Pausini avrebbero sprecato fiumi di inchiostro. Invece adesso cos’è?! Hanno paura di essere rimproverati?! Di perdere l’invito al prossimo evento? Sul prossimo volo?!

"Bella Ciao" non è una canzone politica ma è una canzone Antifascista. Le basi! #laurapausini

"Bella ciao" è un pezzo della Resistenza.

Un brano che dovrebbe appartenere a tutti gli italiani. I

l fatto che per una star internazionale come #LauraPausini sia considerato di parte lascia molta amarezza.

p.s. E comunque Marco era palesemente antifascista

#LauraPausini si è rifiutata di cantare #BellaCiao perché è una canzone politica.

Vorrei dire alla Pausini che Bella Ciao è una canzone antifascista e per noi italiani dovrebbe essere motivo di orgoglio e unità perchè l'antifascismo è il valore fondante della nostra Costituzione.

Ricordiamolo sempre: #bellaciao è una canzone divisiva solo se sei fascista. #LauraPausini

Pessima figura di Laura Pausini. Non ha cantato Bella Ciao perché troppo “politica”.

Ha mostrato solo tanta ma tanta ignoranza. Che vergogna! #laurapausini

#LauraPausini rifiuta di cantare la sigla di Peppa Pig.

#LauraPausini non usa le frecce della macchina perché dovrebbe scegliere tra destra e sinistra.

Una mattina mi son svegliata e Marco ciao Marco ciao Marco ciao ciao ciao. #LauraPausini

Quando c'era LVI il treno delle 7:30 senza Marco arrivava in orario. #LauraPausini

Ha fatto bene Marco ad andarsene e non tornare più #LauraPausini

Alla fine il Marco della canzone era Marco Rizzo. #LauraPausini

Non posso più dividermi tra te il partigiano #LauraPausini #BellaCiao

Un'unica nota di Bella Ciao vale più di tutta la discografia di #LauraPausini

Anche non cantare è politico. Spiegateglielo. #BellaCiao #Pausini

Laura Pausini non preoccuparti ché "Bella Ciao" la cantiamo noi! Tu canta "Faccetta nera" #LauraPausini

Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella Ciao perché è “Troppo politica”. Quando invece scriveva "Parlateci di Bibbiano" non voleva attaccare il PD, giusto? #LauraPausini #BellaCiao #Bibbiano #elezioni #13settembre #fascismo

#LauraPausini mi ricorda quelli che dicono che non sono né di destra, né di sinistra e, in genere, sono di destra.

+++ #LauraPausini cantera "Bella Faccetta Nera" per par condicio +++

laura pausini rifiuta di cantare "bocca di rosa" di fabrizio de andrè: "sono allergica ai fiori". #LauraPausini #bellaciao #ammuzzo

#LauraPausini ha detto quello che direbbe un fascio di #BellaCiao , la sola cosa "politica" è stata la sua presa di posizione..

