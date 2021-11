“FREAKS OUT” È “ISPIRATO” A UNO SPETTACO DEI “WU MING”? - IL COLLETTIVO DI SCRITTORI REPLICA A CHI HA NOTATO LA SOMIGLIANZA TRA “L’UOMO CALAMITA” E IL FILM DI GABRIELE MAINETTI: “NON SIAMO CO-AUTORI DEL SOGGETTO E LO SPETTACOLO HA ESORDITO A TEATRO NEL 2017. CERTO NON POSSIAMO FARE A MENO DI NOTARE CHE LE SOMIGLIANZE SONO DAVVERO PARECCHIE…” - VIDEO

Da https://www.wumingfoundation.com/

l'uomo calamita di freaks out

Da qualche giorno, con cadenza regolare, riceviamo telefonate, messaggi e missive che riguardano Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti.?Al netto di fronzoli e dettagli, queste comunicazioni sono di due specie:

1. Gente che ci domanda se per caso siamo co-autori del soggetto;?

giacomo costantini l'uomo calamita

2. Gente che vuol sapere come mai ci sono tante somiglianze tra il film e lo spettacolo L’Uomo Calamita, scritto da Giacomo Costantini e Wu Ming 2.

A queste due categorie se ne potrebbe aggiungere presto una terza, ovvero:

3. Gente che ci chiederà se L’Uomo Calamita non sia un adattamento di Freaks Out.

La risposta al primo tipo di domanda è no: come si evince da qualunque scheda del lungometraggio, il soggetto è di Nicola Guaglianone, e la sceneggiatura è dello stesso Guaglianone, in tandem con il regista.

giacomo costantini l'uomo calamita

Anche la risposta al terzo genere di domande sarà negativa: lo spettacolo L’Uomo Calamita ha esordito in teatro, a Maiolati Spontini, nel dicembre 2017, anche grazie al finanziamento del bando Sillumina 2016. Già ad aprile 2016 Giacomo Costantini aveva presentato la storia, in forma di kamishibai – il teatro per immagini dei cantastorie giapponesi – alla 3ª edizione del festival Ratatà di Macerata.

Costantini e Wu Ming 2 hanno iniziato a sviluppare l’idea nell’estate 2014, e ancora mesi prima, in quel di Bruxelles, il progetto veniva esposto ai direttori di Espace Catastrophe, accompagnato dagli scatti del fotografo Bernard Boccara, che ritraggono l’Uomo calamita con una selva di cucchiai attaccati al petto e al viso.

l'uomo calamita.

A quella data, nulla ancora si sapeva di Freaks Out – e nemmeno di Lo chiamavano Jeeg Robot, il primo film di Mainetti. Quanto alla seconda domanda, non siamo in grado di rispondere, ma certo non possiamo fare a meno di notare che le somiglianze sono davvero parecchie.

Entrambe le storie sono ambientate in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale.?Entrambe ruotano intorno a un circo, il cui direttore è vittima delle persecuzioni razziali.?In entrambe il circo deve chiudere, interrompere gli spettacoli, e i suoi artisti si ritrovano fuori, a usare i loro superpoteri per combattere i nazisti.?In entrambe compare un uomo calamita, che attira fucili a distanza e si attacca cucchiai alla faccia.?In entrambe si assiste a una scena di tortura per annegamento.

l'uomo calamita wu ming

Com’è naturale, ci sono anche molte differenze, a partire dal fatto che nel film ci sono attori che interpretano una compagnia di circo, mentre il nostro spettacolo è messo in scena da una compagnia di circo, e l’uomo calamita, il freak, si esibisce dal vivo, sul palco o sulla pista, e davvero rischia l’osso del collo, tra numeri magnetici e da funambolo.?

giacomo costantini porta in piazza la storia dell’uomo calamita sotto forma di kamishibai

In secondo luogo, il film sviluppa una trama della durata di 141 minuti, lo spettacolo invece è lungo meno della metà, con tre personaggi sulla scena.?Una delle due storie, poi, non ha l’happy ending (indovinate quale) e mentre in Freaks Out i fascisti non ci sono, ne L’Uomo Calamita compaiono in camicia nera, sono delatori, fiancheggiatori dei nazisti, e i circensi li combattono formando una vera e propria compagnia, la Brigata Partigiana Leone (ispirata ai Leoni di Breda Solini, attivi nella provincia di Mantova, e agli altri sinti e rom del mondo del circo che si schierarono con la Resistenza).

FREAKS OUT.

Lasciamo a chi ha visto il film, e a chi vedrà lo spettacolo, l’esercizio di trovare somiglianze e differenze, anche se il nostro suggerimento è quello di non pensarci affatto. La tournée de L’Uomo Calamita, dopo un anno e mezzo di lockdown e coprifuochi, è ripartita a fine settembre, da San Severino Marche, e prosegue a Torino, dal 26 al 29 novembre, e a Bari, dal 1° al 6 gennaio.?Restate sintonizzati, perché seguiranno dettagli.

