Totti-Ilary, che il game abbia inizio. Non è più solo gossip, ora Fabrizio Corona ha dato il via ad un vero e proprio show, lo show targato Totti-Ilary. Come preannunciato ieri, l'ex re dei paparazzi rivelerà novità scottanti sulla crisi che ha portato la coppia più nota dello spettacolo a separarsi.

E, ora, svuota il sacco via Intagram: «Primo indizio: Ilary ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte a casa a Roma. Ma la sera era a Milano a casa della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. LEI NO PERO'. C'era anche Jack la furia che l'ha salutata con un paio di (corna). Poi è arrivato qualcuno proprio noto ora alle cronache. NOI C'ERAVAMO. THIS IS THE GAME».

Che Corona abbia il dente avvelenato con l'ormai ex coppia Totti-Ilary è risaputo. Ma ora c'è di più, almeno a detta sua sembra esserci dell'altro da svelare. Riflettori puntati sulle pagine social di Corona da ieri, quando ha lanciato la bomba via social, rivelando di sapere dettagli e cose mai rivelate del'ex capitano della Roma e della conduttrice Mediaset.

«Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso» ha scritto su Instagram Fabrizio. I curiosi e gli appassionati della Totti-Ilary's story attendono ansiosi tutti i dettagli, soprattutto dopo l'intervista esclusiva rilasciata da Totti al Corriere. Ed è proprio dalle rivelazioni fatte dal Capitano che Corona parte per colpire definitivamente i due che, per anni, gli hanno remato contro smentendo tutti i gossip dei presunti tradimenti riportati da Corona.

Cosa ci sarà in questo vaso? Cosa avrà di così esclusivo Corona? In molti se lo domandano ma, soprattutto, attendono con ansia gli indizi che l'ex di Nina Moric darà a spezzoni in questi giorni, fino a rivelare la sua verità. Quel «Vi farò sapere» alla fine della story lascia tutti col fiato sospeso.

Il rancore di Fabrizio Corona verso la coppia parte dal passato. Tutti ricorderanno l'episodio di qualche anno fa quando Corona è stato ospite del GF Vip condotto da Ilary.

In quell'occasione, la conduttrice non si è risparmiata di togliersi un sassolino risalente al suo matrimonio, quando l'ex re dei paparazzi ha pubblicato delle foto che testimoniavano il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. Un gossip che Ilary non ha mai digerito e, appena ha potuto l'ha rinfacciato a Corona, in diretta tv, cacciandolo dal programma. E adesso che il suo matrimonio è seriamente in crisi per uno o più tradimenti da parte di entrambi, ecco che Corona si fa avanti.

