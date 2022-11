“GARKO? CE LO HANNO OFFERTO A TUTTE" – LA RIVELAZIONE DI NANCY BRILLI A "BELVE" SULL’ATTORE CHE DUE ANNI FA HA AMMESSO DI ESSERE GAY E SULLE RELAZIONI FARLOCCHE APPARECCHIATE DALL’ARES, L’AGENZIA DI TARALLO: “MI È STATO PROPOSTO DI FARE UN FINTO FIDANZAMENTO CON GABRIEL GARKO, MA DISSI DI NO. NON SO NEANCHE SE GABRIEL LO SAPEVA. TARALLO LI CHIAMAVA ‘SCOOP’. MA RIFIUTAI. ME LO OFFRÌ ANCHE CON GARKO, MA NON SO SE LUI LO SAPESSE…” - VIDEO

NANCY BRILLI A BELVE

BRILLI GARKO

Ci mancava Gabriel Garko. Nella sua esplosiva intervista a Belve, da Francesca Fagnani su Rai2, Nancy Brilli ha regalato perle e rivelazioni a tratti sconcertanti sulla sua vita e il rutilante mondo dello spettacolo italiano. Chiamando in causa colleghe e colleghi con dettagli, spezzo, compromettenti e imbarazzanti.

nancy brilli a belve

Dal punto di vista del gossip, un momento chiave è stato il passaggio dell'attrice romana dalla scuderia dell'agente dei vip Lele Mora alla potentissima (allora) Ares, l'agenzia creata da Alberto Tarallo che per molti anni ha di fatto dato le carte alla tv, producendo le fiction di maggior successo di Mediaset e creando da zero (e a volte distruggendo in poche settimane) le carriere di tanti divi. Tra questi, per esempio, Manuela Arcuri e Gabriel Garko, coppia su alcuni fortunati set e anche nella vita per qualche anno. Due anni fa però è venuta a galla la verità: Garko, dopo anni di voci sussurrate, ha ammesso di essere gay.

gabriel garko con manuela arcuri

Su Tarallo invece è piovuta l'accusa di averlo manovrato e messo in scena finti fidanzamenti etero (dalla Arcuri alla giovane Adua Del Vesco - al secolo Rosalinda Cannavò) solo per fare pubblicità. La Arcuri ha sempre negato che la sua storia con Gabriel fosse falsa, ma la Brilli a Belve regala un passaggio "illuminante", per così dire: "Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no. Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava ‘scoop’. Ma rifiutai. Me lo offrì anche con Garko, ma non so se lui lo sapesse. Gabriel veniva offerto come fidanzato a tutte? Sì".

