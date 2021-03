“GAZZA” LADRA - QUALCUNO DICA ALLA “GAZZETTA” CHE LA NOTIZIA SUL NO DI LUKAKU A SALIRE SUL PALCO DI SANREMO L’HA DATA DAGOSPIA DIECI GIORNI FA - OGGI APPARE SUL SITO DELLA "ROSEA" SENZA NEANCHE UNO STRACCIO DI CITAZIONE: COPIARE SI’, OSCURARE MAI…

lukaku ibra

Estratto della rubrica di Giuseppe Candela e il misterioso Candelotto per Dagospia del 3 marzo 2021

NIENTE PAX SANREMESE PER IBRAHIMOVIC-LUKAKU, IL BELGA NON CI SARA'

"Se vuol venire, è benvenuto. Quello che succede in campo, finisce in campo, non c’è nessun problema”, ha dichiarato Ibrahimovic rispondendo a precisa domanda sull'eventuale presenza di Romelu Lukaku al Festival per una sorta di pax televisiva. Dagospia può anticipare che il calciatore belga non ci sarà, l'ipotesi è stata già archiviata la scorsa settimana. Non è stato mai in dubbio che l’attaccante nerazzurro avesse come assoluta priorità l’Inter e la sua routine professionale.

LUKAKU E QUEL NO ALL'INVITO A SALIRE CON IBRA SUL PALCO DI SANREMO

Da www.gazzetta.it del 13 marzo 2021

ibra lukaku

Amadeus, interista vero, ci ha provato. Prima di Sanremo, con la presenza di Ibra all'Ariston per quattro serate su cinque, il direttore artistico del Festival ha tentato il colpaccio: mettere insieme Zlatan e Romelu Lukaku. L'idea era quella di averli insieme sul palco e di sancire in Eurovisione la pace tra i due, la fine della guerra iniziata ai tempi di Manchester ma che aveva avuto la sua battaglia più dura nel derby di Coppa Italia, con quel testa a testa e le frasi da brividi rimbalzate per giorni su tutto il web.

ibra lukaku

Sarebbe stata una gran cosa, con una risonanza mostruosa. Per questo Amadeus aveva fatto recapitare a Romelu un invito formale. Ma lui non ha esistato: "C'è solo l'Inter, quindi no grazie". Poi si era pensato a un collegamento Milano-Sanremo, tanto che Ibra, nella conferenza della vigilia, aveva detto: "Non ci sono problemi personali, quello che succede in campo rimane in campo. Se Lukaku vuole venire è il benvenuto". Non è venuto e chissà se la vicenda è davvero archiviata. La procura federale se non altro non ha visto razzismo nelle loro parole (in particolare in quelle dello svedese), i due patteggeranno e finirà con ogni probabilità con una multa. Ma per ora niente pace declamata né pacche sulle spalle...