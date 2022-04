“LA GENTE SI CHIEDE SE HO UNA STORIA CON DARIO FABBRI” – L'ESILARANTE IMITAZIONE DI ENRICO MENTANA BY MAURIZIO CROZZA: “GODO COME UN RICCIO. DA QUANDO C’È LA GUERRA IN UCRAINA SONO IN ONDA OGNI GIORNO DALLE 17 ALLE 20 CON LA LA MIA MARATONA TELEVISIVA E POI ANCORA ALLE 20. RIPARTO DAL TG DICENDO PRATICAMENTE LE STESSE COSE CHE HO DETTO NELLA MARATONA. ADESSO FAREMO UNA MARATONA PER CHIEDERCI COSA MI SPINGE A NON TORNARE MAI A CASA…” - VIDEO

Da www.stylo24.it

Davvero esilarante l’ultimo show di Maurizio Crozza andato in onda sul canale Nove e in streaming su Discovery +. Dopo aver magistralmente vestito i panni del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il comico genovese prende di mira il giornalista Enrico Mentana e le sue proverbiali maratone tv.

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, accompagnato dal “fedele” analista geopolitico Dario Fabbri, Mentana è sempre andato in onda. Lo ha fatto praticamente tutti i giorni. Le sue maratone televisive sono un cult della televisione italiana.

Crozza imita Enrico Mentana: il siparietto esilarante

Questo il commento ironico di Crozza che imita il giornalista di La 7: “Sono qui con voi perché di là, da me, c’è la pubblicità e allora mi sono detto “perché non approfittare di questi due minuti di pausa per fare una nuova maratona televisiva in Fratelli di Crozza”? Magari non servirà a lei, ma io godo come un riccio.

Da quando c’è la guerra in Ucraina sono in onda ogni giorno dalle 17 alle 20 con la la mia maratona televisiva e poi ancora alle 20. Riparto dal tg dicendo praticamente le stesse cose che ho detto nella maratona. Adesso faremo una maratona per chiederci cosa mi spinge a non tornare mai a casa. La gente si chiede se ho una storia con Dario Fabbri”.

