“LA GERINI MI HA DETTO: CICCIONE, TI BUCO LA PANCIA FLACCIDA, CON UN CALCIO TI STACCO LA TESTA” – IL FOTOGRAFO MAURIZIO SORGE RISPONDE ALL'ATTRICE CHE HA DENUNCIATO NEL 2017 INSIEME AL SUO COMPAGNO DI ALLORA ANDREA PRETI PER IL FURTO DEL CELLULARE – LA GERINI SI ERA DIFESA DICENDO DI AVER SBAGLIATO A PRENDERLO A BRUTTE PAROLE MA NEGANDO DI AVERGLI RUBATO IL TELEFONO - LA RICOSTRUZIONE DI SORGE

LA VERSIONE DI MAURIZIO SORGE

claudia gerini

Avevo saputo che Claudia Gerini e Andrea Preti stavano imbarcandosi per Bari e ho visto su internet dove lei avesse una serata di lavoro.

• Ho chiamato la mia Agenzia, la Romapress, che mi ha prenotato l’hotel e dato l’ok per le spese e stranamente era lo stesso hotel della Gerini e di Preti, infatti al mattino successivo mi sono alzato presto per non farmi vedere in sala colazione e dopo le 9 li vedo uscire in tenuta da jogging e li seguo.

• Dall’hotel si dirigono verso il lungomare di Bisceglie fino al porto che dista dall’hotel almeno 1 km e per fortuna loro se la fanno tutta passeggiando altrimenti io non avrei potuto seguirli visto la mia situazione: ho una protesi all’anca destra che avevo appena impiantato e la sinistra che già mi dava forti problemi, per me correre dal 2016 non e’ più possibile e questo per smentire la Gerini che ha sostenuto il fatto che io li “rincorressi”.

• Arrivati al porto e dopo che avevano fatto una sosta in un alimentari pasticceria, lei nota la mia presenza e senza pensarci su CORRE verso di me intimandomi di non fotografarla e dicendomi “ciccione ti buco la pancia flaccida, con un calcio ti stacco la testa” mimando con la gamba la sua sicurezza nell’attuale il suo proposito.

MAURIZIO SORGE

• Io gli dico” mi scusi ma non mi conosce perché mi insulta in questo modo, siete una coppia ormai da mesi non credo di nuocervi e poi siamo sul suolo pubblico ed io scatto”

• Lei continua ad insultarmi mentre il Preti resta a distanza e fissandomi non partecipa a questo teatrino.

• Ritornano verso l’hotel e si accorgono della mia precaria deambulazione e così iniziano a correre per distaccarmi, ma siccome non sono stupido, faccio autostop e si ferma un certo Luigi, un abitante del posto che mi accompagna all’hotel.

claudia gerini a panarea

• Li anticipo e loro non si accorgono della mia iniziativa, prendo la macchina, in realtà di mio fratello che gentilmente me l’aveva prestata, e mi posiziono alla fine del lungomare dove una rampa porta all’hotel.

• In attesa e stando seduto in macchina posiziono il mio Samsung appena comprato sul poggia braccio del passeggero in attesa poi di metterlo in modalità “video” appena ci fosse l’occasione visto il “caratterino” molto vivace di Claudia Gerini che non è nuova a queste intemperanze visto che in più occasioni ha preso a calci le macchine dei miei colleghi che stazionavano sotto la sua casa.

• Li vedo arrivare ed inizio a scattare sempre da dentro la macchina, lei su suggerimento di Preti mi vede e viene verso di me. A quel momento attivo in modalità video il mio cellulare immaginando quello che potesse dire e fare.

• Premetto che ne avevo due di cellulari

claudia gerini e andrea preti3

• Avvicinandosi al finestrino inizia di nuovo ad insultarmi come fossi il suo nemico è mi conoscesse oppure avessimo avuto a che fare in altre situazioni: Mai !!!

• Io per non far vedere il Samsung che aveva già fatto il suo dovere registrando il tutto, esco dalla macchina ma lei, la Gerini, lo nota ed inizia a strillare: “CI STA REGISTRANDO CAZZO, PRENDIGLI IL CELLULARE, CI HA FATTO IL VIDEO, SBRIGATI” urla a Preti che obbedisce al suo ordine, aprendo lo sportello della mia macchina e “PRELEVANDO” il telefono anche se io gli dicevo di non azzardarsi a farlo!!!!

• Appena preso il telefono lui lo passa alla Gerini, e lei con terrore vede il video che ne era scaturito

• Se ne vanno verso l’hotel ed io li seguo mettendomi in macchina, parcheggio davanti all’hotel e continuo a implorarli di restituirmi il telefonino che tra l’altro c’erano foto del mio papà del suo 89’ compleanno…mio Padre è poi morto un anno dopo .

• Entriamo nella hall e Preti mi dice: “adesso quando facciamo vedere i video porno che hai sul tuo telefonino, le tue figlie ti schiferanno”..!!!

andrea preti claudia gerini 7

• Era presente anche una addetta alla Reception ed il Proprietário dell’ hotel

• Salgono in camera e non mi ascoltano mentre io chiamo i Carabinieri…esco nel giardino antistante e mi accorgo che la Gerini, saltando il muretto che delimitava l’hotel rientrava all’interno in prossimità della mia macchina.

• Da quando sono saliti in camera a quando l’ho vista rientrare saranno trascorsi 10/15 minuti perché ho chiesto aiuto al proprietario affinché mi risolvesse il problema ma non ha voluto saperne.

MAURIZIO SORGE

• Come vedo la Gerini penso che dopo aver cancellato il video mi voglia riconsegnare il cellulare mettendolo nei pressi della mia macchina..!!!!

• ERRORE …ERA ANDATA A GRAFFIARMI LA MACCHINA

• Arrivano i Carabinieri, controllano i cellulari in possesso di Preti e Gerini e non c’era quello che prima io ero riuscito a fotografare in possesso della Gerini !!!!!

• Cioè io l’ho fotografata con la PROVA in mano!!!!

andrea preti claudia gerini 6