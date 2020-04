“GIÀ ME LO SOGNO: IL MIO “CA**O A DOMICILIO” IN TOUR IN TUTTO IL NORD ITALIA…” – BARBARA COSTA INTERVISTA MAX FELICITAS: “IL BISOGNO DELLA F**A NON DÀ TREGUA. CE L’HO SEMPRE DURO, MI SVEGLIO SEMPRE ARRAPATO. IL MIO SOGNO È LAVORARE CON BONNIE ROTTEN, DA SEMPRE. MARTINA SMERALDI? È LA DEA DELLA FELLATIO. CON LEI NON SVIENI PER LA BELLEZZA, MA DOPO CHE TI…” – VIDEO + FOTOGALLERY VIETATISSIMA AI MINORI

MAX FELICITAS FA UNA VAGINA COL GUANTO IN LATTICE:

Un aiuto concreto. Retwitta pic.twitter.com/YLahY9scX8 — Max Felicitas (@MaxFelicitas) March 14, 2020

LA QUARANTENA DI MAX FELICITAS:

https://twitter.com/MaxFelicitas/status/1246847181497274376/video/1

MARTINA SMERALDI MAX FELICITAS PORN VIDEO:

https://bit.ly/3bhZ2Ze

Barbara Costa per Dagospia

max felicitas gemelle dellai

Max Felicitas, il 20 marzo hai scritto su Twitter: “Comincio a sentire la mancanza della f*ga”. A che punto sei?

Terribile, il bisogno della f*ga non dà tregua. Mai. E però, in quarantena, bisogna resistere…

A “La Zanzara” hai detto: “In quarantena mi masturbo 5 volte al giorno”. Esagerato, ma chi ci crede?

max felicitas ig

È così, è verissimo! Io ce l’ho sempre duro, mi sveglio arrapato, e le mie giornate sono finalizzate a sc*pare.

In tempi “normali”, quante sc*pate ti fai?

4, 5.

Al giorno, tutti i giorni?!

Certo!

max felicitas silvia rubix (2)

Più che maniaco, un vero stallone. Ma è vero che finita la quarantena ti prendi una settimana “sabbatica” per rifarti del sesso perduto?

Sicuro! Devo evadere tutte le prenotazioni delle mie fans che, ti assicuro, non sono poche. A conti fatti, 3,4 fan al giorno! Già me lo sogno: il mio “ca*zo a domicilio” in tour in tutto il Nord Italia…

E le tue fans al centro e al sud? Le lasci a secco?

Assolutamente no, ci saranno settimane sabbatiche per un bel po’ di mesi.

max felicitas realdoll ig

Tra una s*ga e l’altra, come passi questo tempo di castità?

Leggo tantissimo.

Ma va? Fuori i titoli.

Gli ultimi libri letti sono “Chi comanda è solo. Sergio Marchionne in parole sue”, e “Investire a lungo termine” di Francisco Garcia Parames. E sul comodino mi aspettano “Il profeta” di Khalil Gibran e “Diario di scuola” di Daniel Pennac.

max felicitas silvia rubix

Questo te lo invidio. Io che leggo non poco, proprio in quarantena ho il blocco della lettura. Mai successo. Leggo, ma a fatica. Non dirmi che leggi pure i quotidiani…

Certo che li leggo!

No, vabbè…

Li leggo, ma non leggo la politica.

Io sì! Io ogni mattina mi “faccio” tutti gli editorialisti. Mi devo “passare” tutti i direttori. È un mio feticismo…

max felicitas 2020 (1)

No, no, io li salto volentieri. Inseguo gli articoli che riportano idee, pensieri su come ripartire tutti insieme dopo questo periodo buio.

Uno che ti ha colpito più degli altri?

Quello del 31 marzo, sul Sole24Ore, a firma di Francesca Pasinelli.

Tu hai caricato un video in cui insegni a costruire, con un guanto in lattice, un sex-toy per masturbarsi a forma di vagina (o di c*lo). Guarda che in molti reclamano che non funziona! Max, discolpati!

max felicitas twitter

Ma non ci penso nemmeno! E poi a me non l’ha detto ancora nessuno. Il mio sex-toy fatto col guanto funziona, eccome! L’ho testato anche io!

Max, è vero che sei fidanzato?

No, chi te l’ha detto?

Voci che girano.

Voci false.

Ma un pornoattore riesce a conciliare il suo lavoro con una vita privata “regolare”?

Secondo me, sì. Che problema c’è? Basta l’amore!

Non hai mai avuto una fidanzata gelosa del tuo lavoro?

max felicitas

Per la verità, sì. Ma appunto quello non era amore…

L’emergenza coronavirus ha fatto saltare qualche tuo importante impegno porno?

Proprio ad aprile progettavo di andare negli Stati Uniti.

Con quale pornostar americana ti piacerebbe lavorare?

Bonnie Rotten. Lei è il mio sogno da sempre.

Cosa le porno-faresti subito?

Le leccherei le sue tettone tatuate con la ragnatela!

La faresti squirtare? Lei è tra le regine dello squirting. Come dico sempre: le sue ghiandole sono damigiane di seme squirtante!

max felicitas martina smeraldi tw

Certamente! Perché lasciar andare delle damigiane così?!

bonnie rotten

Senti un po’: ma quando ti ha contattato Martina Smeraldi, dicendo che voleva provare col porno e provare con te, non sei… svenuto davanti a tanta bellezza?

No, e lo sai perché?

Perché?

Perché con Martina non svieni per la bellezza, che è notevole, ma dopo che lei ti fa un p*mpino. Fidatevi: Martina Smeraldi è la dea della fellatio.

max felicitas malena

Tu sei un porno talent-scout. Da che capisci che la ragazza che hai davanti è negata per il porno? E come glielo dici?

Non mi è mai capitato.

Mai? Dai, su, dimmi la verità!

E che ti devo dire? Sarà il mio intuito, ma finora c’ho sempre azzeccato! O forse è il mio caz*o che è infallibile. Io penso che sono un po’ tutte portate a fare porno, ma non tutto il porno: il segreto è capire subito la categoria che fa per loro.

E però, da parte maschile, fare porno non è per tutti. E non si dica che bastano gli aiuti chimici. Pornoattore non ci nasci ma con una qualche predisposizione a farlo forse sì.

max felicitas 2020 (6)

Io penso che chiunque può fare quello che vuole nella vita, basta crederci.

Tu il pisello non te lo droghi.

max felicitas gemelle dellai 1

Io le droghe – tutte le droghe – le condanno senza se e senza ma. Non prendo aiutini chimici, non li ho mai presi, ma nel porno c’è chi lo fa.

Ed è pericolosissimo!

Chi li vuole prendere, lo deve però fare sempre su indicazione e sotto stretto controllo medico.

max felicitas 2020 (5)

Hai fatto pace con Rocco Siffredi?

Con Siffredi c’è niente da chiarire.

Non sei più incavolato per il suo dissing?

max felicitas 4

Ho dimenticato tutto. Io sono un tipo pacifico. Soprattutto in questo periodo difficile, sono sempre più convinto che non dobbiamo farci la guerra, men che mai mediatica, e non solo contrastare, ma prevenire ogni atto di dissing e cyber-bullismo e troll e exclusion e simili, dando solo esempio di tolleranza, comprensione, solidarietà.

Max, ma che sei diventato, un peace&love?

max felicitas ig 4

Non lo sono diventato, lo sono sempre stato. Sembrerà ovvio, ma è qualcosa in cui davvero credo e sento nel profondo.

E allora, a tutti quelli che ti perculano sui social, invidiosi marci, che vuoi dire?

Nulla, anzi no: dico di scaricarsi tranquillamente con belle s*ghe sul mio sito Maxfelicitasvideo.com.

Troppo generoso! Allora li mando al diavolo io, a 'sti str*nzi. E li saluto pure, 'a morti di f*ga!!!

max felicitas porn milf max felicitas tw max felicitas 11 max felicitas rocco siffredi bonnie rotten 2 MAX FELICITAS max felicitas 2020 (7) max felicitas 5 max felicitas tw 6 max felicitas gemelle dellai VALENTINE DEMY E MAX FELICITAS VALENTINE DEMY E MAX FELICITAS max felicitas tw 4 max felicitas 2020 max felicitas 2020 (2) max felicitas tw 3 max felicitas 2020 (3) max felicitas marica chanelle

max felicitas tw 2 (2) max felicitas 2020 (4) max felicitas ig 1 max felicitas tw (2) max felicitas ig 5