“GILETTI PRIMA DI ANDARE IN ONDA MI HA DETTO DI ANDARE GIÙ PESANTE” - RAIMONDO ETRO A “LA ZANZARA”: “NON CHIEDO SCUSA PER LA FRASE SULLE MANI SPORCHE DI SANGUE. LA SANTANCHÈ? PREFERISCO ESSERE BRIGATISTA. MEGLIO UN UOMO CHE ANDARE CON LEI. PREFERISCO FARMI GILETTI” – L’AUDIO

RAIMONDO ETRO A LA ZANZARA: GILETTI MI HA DETTO DI ANDARE GIU' PESANTE - L'AUDIO INTEGRALE

raimondo etro

Raimondo Etro a La Zanzara su Radio 24: “Giletti? Prima di andare in onda mi ha detto di andare giù duro. Poco prima di andare in diretta mi ha detto: questa volta vai giù pesante”. Parenzo replica: “Questa è un’infamia, Giletti non lo farebbe mai”. “Chiedere scusa per la frase sulle mani sporche di sangue? No, non lo faccio”. “Piuttosto che essere Santanchè preferisco essere brigatista”. “Meglio un uomo piuttosto che andare con la Santanchè. Allora preferisco farmi Giletti” (Audio)

raimondo etro raimondo etro giletti etro giletti etro