“GODEVO PER NOVE ORE DI SEGUITO AL GIORNO, ERA IMBARAZZANTE” – PINO INSEGNO RACCONTA A “VERISSIMO” LA SUA GAVETTA: “GLI INIZI SONO STATI MOLTO DIFFICILI, PERCHÉ È UN MONDO DI GRANDI PROFESSIONISTI. IO HO COMINCIATO CON FILM PARTICOLARI CHE USCIVANO NEI CINEMA A LUCI ROSSE” – LE SOAP OPERA, I RUOLI DRAMMATICI E LO PSEUDONIMO MARIO PERSICHETTI CHE GLI HA PORTATO FORTUNA: “FECI UN PROVINO PER ‘BELLI E DANNATI’ CON KEANU REEVES E…”

VIDEO - PINO INSEGNO A "VERISSIMO"

https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/mediasetplay/verissimo/pino-insegno-nonno-figlio-rimango-male_SE000000000023_a30783

Da www.liberoquotidiano.it

pino insegno a verissimo 7

Ha ripercorso la propria carriera Pino Insegno a Verissimo. E non senza strappare un sorriso a Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 29 gennaio andata in onda su Canale 5 l'attore ha raccontato il suo esordio.

"Gli inizi sono stati molto difficili perché è il mondo dell'attore-doppiatore è molto meritocratico - ha ammesso - se perdi un provino tu lo vince un altro bravo, è un mondo di grandi professionisti, io ho cominciato con film particolari che uscivano nei cinema a luci rosse".

silvia toffanin

Una confessione che scatena subito l'ironia in studio e su cui lui stesso ora ama scherzare. "Adesso è divertente ripensando a quei titoli, a quei film, ma era molto imbarazzante godere per nove ore di seguito al giorno senza un motivo. Questa è stata la mia gavetta, è successo a molti di noi, anche a grandi professionisti". Poi però sono arrivate le soap opera. Da Quando si ama, Febbre d'amore, Falcon Crest, La valle dei pini e tanto altri. Tutti un'occasione per imparare i trucchi del mestiere.

pino insegno

"C'era questo preconcetto che un attore comico non potesse doppiare un film drammatico, quando un attore è un attore", ha anche aggiunto ricordando che all'inizio usava uno pseudonimo. Pseudonimo che gli ha portato fortuna: "Ho fatto un provino per Belli e dannati con Keanu Reeves con il nome di Mario Persichetti e ho vinto. Ho scelto questo nome perché una sera a Trastevere una persona urlava questo nome. Il film fu doppiato molto bene, da me e Fabio Boccanera". E da lì i successi non sono mai mancati.

PINO INSEGNO COVER pino insegno con la moglie alessia PINO INSEGNO IN CABINA DI DOPPIAGGIO PINO INSEGNO ALESSIA NAVARRO PINO INSEGNO SORRENTO pino insegno pino daniele pino insegno a verissimo 1 pino insegno foto di bacco (1) pino insegno giovanni lo storto e pierluigi pace foto di bacco pino insegno un po photoshoppato pino insegno sean connery pino insegno vigog mortensen pino insegno a verissimo 5 pino insegno a verissimo 2 pino insegno a verissimo 4