“GORIA ORA FA LA VITTIMA MA MICHELA PERSE 10 CHILI E PER DORMIRE IL MEDICO LE PRESCRISSE DELLE GOCCE” – I GENITORI DELLA MORELLATO A “OGGI” BUTTANO IL CARICO SUL BAFFO BIRICHINO DEL GIORNALISTA: “LEI AVEVA 18 ANNI, ERA SPAVENTATA E TEMEVA CHE SE AVESSE DENUNCIATO SI SAREBBERO CHIUSE LE PORTE DI UNA CARRIERA IN TV. E QUESTO È ACCADUTO”

michela morellato 1

Anticipazione da “Oggi”

Ospite da Barbara d’Urso, Amedeo Goria ha raccontato i suoi incontri nel 2005 con l’allora diciottenne Michela Morellato, che poi gli tese un tranello insieme alle «Iene» e che furono archiviati con una transazione economica, come la trama di un raggiro.

All’ipotesi di un Amedeo Goria vittima si oppongono i famigliari della ragazza in una intervista a OGGI, in edicola da domani: «Qualche giorno dopo quella serata passata con Goria si è sfogata e ci ha raccontato tutto: lei aveva 18 anni, lui 51. Era spaventata, temeva che, se avesse denunciato quanto successo, le porte di una carriera in tv, a cui teneva tantissimo, si sarebbero chiuse. E questo è accaduto», dice la madre Patrizia.

amedeo goria

«Stava male fisicamente, perse dieci chili e per dormire il medico le prescrisse delle gocce». E poi: «Goria poteva dire solo “è una faccenda chiusa”, non aggiungere altro. Invece ha preferito riaprire ferite dolorose, e dopo tanti anni di nuovo ha fatto passare mia figlia per una poco di buono, una millantatrice che a 18 anni voleva fare il colpo grosso».

